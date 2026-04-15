Курс доллара. Прогноз на 16-17 апреля

Илья Федоров,

главный экономист Текущие цены на нефть уводят курс в сторону 70 руб./$ В отсутствие Минфина на рынке рубль продолжает укрепляться. Курс уверенно пришел к 75 руб./$, хотя до налогового периода еще почти две недели. На курсы валют среди прочего давят ожидания продолжения повышенного валютного предложения в мае вследствие более высоких цен на нефть. Интриги к вопросу, где будет пик роста рубля, добавляет обсуждаемый налог на сверхдоход за 2025 год. Пока Минфин планирует решать этот вопрос осенью. Но если для уплаты налога все же потребуется дополнительная продажа валюты во втором квартале, то рубль будет еще крепче. Впрочем, и без этого текущие цены на нефть уводят курс в сторону 70 руб./$, где он может оказаться еще до конца апреля. А на этой неделе ждем 73–75 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Приближение налоговых и дивидендных выплат Предложение валюты на рынке, вероятно, будет увеличиваться благодаря поступлению экспортной выручки, сформированной в марте при относительно высоких ценах на энергоносители. Приближение налоговых и дивидендных выплат может привести к более активным продажам валюты экспортерами. Текущие цены на нефть все еще значительно выше, чем в январе—феврале 2026 года, что может влиять на ожидания участников валютного рынка и сдерживать спрос на иностранную валюту. В результате вероятность укрепления рубля во второй половине апреля представляется высокой. До конца текущей недели курс доллара может составлять 75–77 руб./$, курс юаня — 11,0–11,3 руб./CNY.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Доллар на глобальных площадках сдает позиции Рубль продолжает получать поддержку от высоких цен на нефть в отсутствие покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Доллар на глобальных площадках сдает позиции, поскольку инвесторы ожидают возобновления переговоров США и Ирана в четверг. Позитивным для рубля является снижение стоимости юаня на денежном рынке до 1–2%, что частично нивелирует ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки ЦБ РФ. Главным драйвером российской валюты остается расчет на скорое появление избытка валюты на внутреннем рынке в результате высоких цен на нефть в марте.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Не на стороне национальной валюты санкции Российский рубль продолжает получать поддержку от текущего валютного предложения на рынке при слабом спросе на иностранную валюту у импортеров. Отдельную порцию оптимизма рынок может получить от прогнозируемого в апреле заметного пополнения бюджета РФ за счет нефтегазовой отрасли на фоне высоких мировых цен на черное золото. При этом не на стороне национальной валюты могут оказаться новости о том, что американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу. Нефтяные цены тем временем демонстрируют снижение на фоне ожидания второго раунда переговоров до конца текущего перемирия США и Ирана. Отдельное внимание валютно-энергетического рынка — на стороне свежего отчета МЭА, где мартовский объем поставок нефти заметно снизился на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Риски отступления курса юаня ниже 11 руб./CNY Несмотря на коррекционное восстановление основных мировых валют по отношению к рублю, в среду, на наш взгляд, тенденция к укреплению курса рубля сохраняет актуальность. Среди факторов поддержки курса национальной валюты можно выделить слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и инвесторов, а также ожидаемый рост предложения от экспортеров как за счет выручки от продажи нефти по более высоким ценам, так и за счет высокой потребности в рублевой ликвидности в преддверии периода налоговых выплат, которую можно удовлетворить при конвертации валют. Сложившаяся ситуация, по нашим оценкам, создает риски для отступления курса юаня ниже 11 руб., которые могут реализоваться до конца апреля. При этом в конце этой недели китайская валюта может перейти к консолидации в середине диапазона 10,8–11 руб./CNY.