Депутатский долг стал супружеским

Арбитражный суд Нижегородской области признал супружеским многомиллионный долг бывшего депутата областного заксобрания Дмитрия Колыванова перед автодилером «Джейкар». Обязательства банкротящегося Дмитрия Колыванова перед компанией ранее включили в реестр требований кредиторов, и суд распространил их на его супругу Светлану Колыванову, также признанную несостоятельной. Госпожа Колыванова настаивала, что приобретала недвижимость и дорогие иномарки на продажу на собственные и заемные средства, однако истец доказал, что покупки были оплачены за счет ссуды компании, оформленной в 2022 году.

Арбитражный суд Нижегородской области признал многомиллионный долг бывшего депутата областного заксобрания Дмитрия Колыванова перед ООО «Джейкар» общим с его супругой Светланой Колывановой. По данным «СПАРК-Интерфакс», до 2023 года Дмитрий Колыванов был соучредителем ООО «Джейкар» с долей 20%. Как писал «Ъ-Приволжье», супруги Колывановы признаны банкротами, а претензии компании включены в реестр требований кредиторов к Дмитрию Колыванову, который по договору займа в августе 2022 года получил от «Джейкар» 13,4 млн руб.

Часть этих средств Дмитрий Колыванов направил на покупку гидроцикла Sea Doo за 3,4 млн руб. Также за ним числился недостроенный жилой дом на улице Лысогорской площадью 304,5 кв.м. с земельным участком и доли в нежилых помещениях на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде, приобретенные в августе 2022 года, следует из материалов дела, опубликованных в картотеке суда. Это имущество оказалось в конкурсной массе, напомнили представители истца.

В свою очередь Светлана Колыванова в январе 2023 года приобрела автомобиль Genesis GV70 и продала его, а в мае купила BMW X6. Из банковской выписки следовало, что заемные средства перечислялись физическим лицам и компаниям и расходовались в одинарном порядке. Также в выписке фигурирует перевод 6,2 млн руб. Светлане Колывановой от супруга.

При этом доходы супругов за 2022 год не дотягивали до стоимости покупок, говорится в судебных материалах: Дмитрий Колыванов заработал 9,6 млн руб., а Светлана — 4,6 млн руб.

У них были кредитные обязательства перед банками, несовершеннолетние дети и машина, требующая дорогого обслуживания. Супруги владели пятью домами, двумя квартирами, долями в жилой и офисной недвижимости, которые также требовали затрат.

Светлана Колыванова настаивала, что 6,2 млн руб. супруг вернул ей как заем, выданный ему в 2021 году. По словам госпожи Колывановой, она не вникала в деятельность супруга из-за троих несовершеннолетних детей, родителей-пенсионеров и работы в сфере медицины. Также она сообщила, что заняла у предпринимателя Светланы Родиной 11,9 млн руб., на которые смогла позволить себе купить автомобили. Genesis и BMW ей привезли из Казахстана, за машины она расплатилась наличными в Москве, позднее автомобили были перепроданы через автосалоны «Агат» и «Автомобили Баварии». При этом деньги за BMW Светлана Колыванова не получила.

Она затруднилась пояснить суду, на каких условиях заключала эти сделки, какую выгоду они принесли и как получила заем. Дмитрий Колыванов в это время руководил ООО «Автомобили Баварии» и знал о поставках автомобилей, тогда как супруга не работала в этой сфере, решил суд.

Доводы ответчицы о покупке одной машины на выручку от продажи другой были признаны несостоятельными.

По поводу недвижимости на улице Тимирязева госпожа Колыванова сообщила, что купила ее на собственные средства, полученные в 2021–2022 годах. Однако из выписки по расчетному счету следовало, что покупку помещений оплатил супруг, перечислив 6 млн руб. Позднее Светлана Колыванова изменила позицию и сообщила, что муж вернул ей долг, выданный ему наличными. Она сообщила, что заработала за два года 7,3 млн руб., тем не менее сделки с недвижимостью были оформлены в августе 2022 года, а содержать большое количество активов на свои доходы, приобретать новые и выдавать займы она не могла, решил суд.

Доводы ответчицы о том, что она накопила деньги до брака, арбитраж также счел несостоятельными, так как стоимость ее имущества превышала доходы.

Только офисы по оценке финансового управляющего обошлись в 29,6 млн руб. В итоге арбитраж счел, что долг ООО «Джейкар» должны возвращать оба супруга.

Как писал «Ъ-Приволжье», банкротство Дмитрия Колыванова инициировала компания «Автомобили Баварии» из-за непогашенного долга в размере 9 млн руб. Также представители компании добивались взыскания с него 114,2 млн руб. убытков: акционеры компании настаивали, что депутат как руководитель бизнеса по продаже иномарок якобы вывел 100 млн руб. по договорам займа, оформленным на себя и на родственников.

Депутатские полномочия Дмитрий Колыванов сложил в феврале 2025 года после того, как суд назначил ему четыре с половиной года колонии за мошенничество, связанное с выводом без согласия учредителя денег АО «Павловский опытный механический завод», которым он руководил.

Владимир Зубарев