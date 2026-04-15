Студентов взяли в оборот

В 2026 году в Нижегородской области начнется реализация пилотного проекта по созданию Центра опережающей подготовки специалистов для химической промышленности. Его студенты будут проходить усиленную практику на предприятиях региона. По оценке вице-президента Российского союза химиков Дмитрия Огородцева, нижегородскому химпрому ежегодно требуется 1,5 тыс. новых сотрудников. При этом реально на химпредприятия приходят работать около 35% выпускников с профильным образованием. Эксперты считают, что необходимо эффективнее работать с молодежью, чтобы привлечь ее на заводы и развеять миф о скучной работе в противогазах и без карьерного роста.

Нижегородским предприятиям химпрома будут усиленно готовить молодежный кадровый резерв

Нижегородская область стала пилотным регионом, где будет создан Центр по экспресс-подготовке специалистов для химической промышленности. Об этом в рамках проведения Дня химии в ННГУ им. Н. И. Лобачевского рассказала заместитель директора Центра опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии на базе Томского государственного университета (ЦОПП ТГУ) Алина Рыбина.

По ее словам, сейчас в томском центре создан молодежный кадровый резерв химпрома, в который входят 80 студентов. Они находятся в чек-листе всех крупных компаний, потому что, кроме базовых знаний химии, проходят практику три раза в год.

Госпожа Рыбина напомнила, что с 1 января 2025 года в России стартовал нацпроект «Новые материалы и химия», одной из целей которого является сокращение дефицита кадров в отрасли на 90%. «Эта цифра крайне внушительная. Чтобы всего за пять лет достичь такой цифры, нужно как минимум понять, какое количество специалистов потребуется в ближайшее время, а также спрогнозировать и найти инструменты, чтобы таких специалистов очень быстро подготовить»,— отметила Алина Рыбина.

По ее словам, в Нижегородской области провести эксперимент с увеличенной практикой для студентов-химиков планируется на площадке предприятия «Окапол» в Дзержинске.

Гендиректор «Окапола» Дмитрий Огородцев отметил, что ежегодно химической промышленности Нижегородской области не хватает 1,5 тыс. новых специалистов. Сейчас средний возраст среднестатистического химика в отрасли составляет 48–52 года. «Мы делаем ставку на студентов, потому что сотрудники должны идти в ногу со временем и не отставать от технологий, которые развиваются сегодня семимильными шагами. К тому же у студентов еще не зашоренный мозг, а нам в команду нужны люди, способные мыслить творчески и нестандартно, умеющие работать в команде»,— сказал он. По его оценкам, реально на химические предприятия приходят около 35% выпускников и студентов с профильным образованием.

Высокую потребность в кадрах для химпрома подтвердил и ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов. Он рассказал, что ежегодно университет выпускает около 1 тыс. специалистов в области химии, что для Нижегородской области недостаточно. Чтобы выйти на цифру в 1,5 тыс. специалистов, в ННГУ делают упор на подготовку кадров в областных филиалах. По данным ректора, практически 100% студентов ННГУ трудоустраиваются на химические предприятия после выпуска или продолжают научную деятельность.

В условиях дефицита кадров и высокой потребности в молодых квалифицированных специалистах нижегородские промышленники столкнулись с конкуренцией за них.

По словам Алины Рыбиной, студенты это понимают и поэтому избирательно подходят к выбору работодателя. Они понимают, что могут выбрать любой регион и любую профессию и везде будут востребованы.

Директор Дзержинского химического техникума им. Красной Армии Егор Никитин рассказал, что сегодня их выпускники охотно идут работать на заводы после окончания обучения. Это, по его мнению, является заслугой и самих промышленных предприятий: «В 2019 году из 120 выпускников у нас всего один человек пошел трудоустраиваться по специальности химиком. В 2024 году наш техникум стал лучшим в России по трудоустройству с показателем 97% по специальности». По словам господина Никитина, лучше всего при выборе работодателя у студентов работает сарафанное радио, потому что они проходят практику на разных предприятиях и активно обсуждают условия работы.

Заместитель главы администрации Дзержинска Марина Банникова считает, что на такой результат повлияло также введение бесшовных траекторий в образовании и усиленная работа по профориентации. Говоря о работе по привлечению молодых специалистов на предприятия химпрома, она сказала, что в городе существует проблема удержания и привлечения молодежи, которую нужно решать улучшением бытовых условий проживания, развитием культуры, качества образования и инфраструктуры.

Сейчас в Дзержинске перестраивают работу учреждений, чтобы они могли быстро реагировать на кадровые запросы новых резидентов особой экономической зоны «Кулибин».

В ходе панельной дискуссии на Дне химии участники отметили, что необходимо в целом менять отношение к работе на химических предприятиях. По их словам, эта отрасль давно перестала быть «скучной работой в противогазах и без карьерного роста». Она давно превратилась в современное технологичное производство.

Анастасия Титова