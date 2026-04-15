В Ростовской области турпоток на объекты агротуризма вырос более чем на треть

В 2025 году в Ростовской области зафиксирован рост турпотока на объекты сельского туризма, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления развития туризма и межрегиональных связей министерства экономического развития региона Ольгу Сторожеву. Турпоток увеличился на 42,8%.

Всего за год объекты агротуризма в регионе посетили 10 тыс. человек. Росту турпотока способствует развитие фермерских хозяйств. «Если раньше это было порядка 7 тыс. туристов в год, в основном эта статистика велась по винодельческим хозяйствам, которые являются флагманами этого движения в сельских территориях. Сейчас прибавляются другие фермерские специализации. Рост с 7 тыс. туристов до 10 тыс., то есть на 3 тыс. в натуральном выражении за год»,— цитирует агентство госпожу Сторожеву.

Наталья Шинкарева