«Уралмаш» крупно победил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

В среду, 15 апреля, екатеринбургский «Уралмаш» на выезде обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 74:99 (27:17, 9:16, 12:22, 17:22).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Уралмаш» с 18 победами в 39 матчах идет на шестом месте в турнирной таблице. «Самара» потерпела 11-е поражение подряд. Команда, одержавшая всего две победы в 38 встречах, замыкает турнирную таблицу.

Андрей Сазонов