Неволя судьбы

Пермский краевой суд оставил без изменений решение о заключении под стражу подростка, обвиняемого в убийстве завуча добрянской школы Олеси Багуты. Защита фигуранта предлагала отправить его под домашний арест по месту жительства. По мнению адвоката, у суда первой инстанции не было оснований для заключения обвиняемого в СИЗО. Так, подросток полностью признал вину, дает подробные показания, положительно характеризуется соседями и не собирается противодействовать расследованию. Представитель прокуратуры, напротив, настаивал, что у обвиняемого есть склонность к правонарушениям, поскольку он состоит на учете в МВД. Мать подростка не может контролировать его поведение под домашним арестом 24 часа в сутки. Кроме того, она привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В итоге обвиняемый будет находиться под стражей до 7 июня.



С апелляционной жалобой на решение суда, отправившего в СИЗО девятиклассника, защита обратилась через несколько дней после заседания первой инстанции. Напомним, 7 апреля на крыльце одной из школ в Добрянке подросток напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, завуча Олесю Багуту. Подросток нанес ей несколько проникающих ранений в брюшную полость, грудно-реберную часть и шею. После этого он бросил нож, скрылся с места преступления и явился в полицию. Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась от полученных ранений. В тот же день нападавший был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве. В минувшую пятницу Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в СИЗО. В качестве мотива преступления следствие рассматривает личный конфликт между подростком и педагогом. По делу назначено несколько экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

В начале заседания краевого суда по ходатайству адвоката Елены Балуевой к делу были приобщены положительные характеристики от соседей арестованного. В них он описывался как приветливый и спокойный человек, который никогда не проявлял агрессию. Суд приобщил также медицинские документы о том, что подросток наблюдается у врача-невролога. В апелляционной жалобе адвокат настаивала, что суд первой инстанции избрал ее подзащитному чрезмерно строгую меру пресечения и фактически обосновал ее только тяжестью предъявленного обвинения. При этом следствие не предоставило ни одного доказательства, что, находясь за пределами СИЗО, фигурант может скрыться или воспрепятствовать следствию.

Как считает госпожа Балуева, Свердловский райсуд не учел, что подросток после совершения убийства добровольно явился в правоохранительные органы и написал явку с повинной. «В силу своего возраста он не мог осознавать характер своих действий»,— убеждена адвокат. Она добавила, что обвиняемый дал «подробнейшие показания по всем вопросам, которые задает следствие; кроме того, он подтвердил их на месте происшествия. По мнению Елены Балуевой, в комплексе поведение подростка подтверждает, что он не собирается продолжать заниматься преступной деятельностью и воспрепятствовать установлению истины по делу. В качестве альтернативной меры пресечения защитник предложила домашний арест в квартире родителей фигуранта. Это, по ее мнению, обеспечит надлежащее поведение фигуранта.

Представитель прокуратуры Дмитрий Евстропов настаивал, что апелляционная жалоба должна быть оставлена без удовлетворения. Он отметил, что мера пресечения избирается в том числе с учетом тяжести инкриминируемого преступления и данных о личности фигуранта. По его словам, школьник обвиняется в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы. При этом по месту учебы подросток характеризуется отрицательно. Кроме того, он состоит на учете в МВД, а его мать привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. «Обвиняемый имеет академическую задолженность, фактически не проходит обучение и не посещает секцию»,— рассказывал прокурор. Заболевание подростка не препятствует его нахождению под стражей. Возражая против домашнего ареста, прокурор указал, что в этом случае гарантировать надлежащее поведение обвиняемого невозможно. «Его мама пояснила на допросе, что не может контролировать его 24 часа в сутки,— отметил господин Евстропов.— Отец работает вахтовым методом и не имеет возможности в полной мере участвовать в воспитании ребенка». В итоге апелляция оставила решение о мере пресечения в силе.

После убийства учительницы следственными органами было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении неустановленных лиц. В его рамках сотрудники СК намерены дать оценку возможному бездействию должностных лиц образовательного учреждения и сотрудников социальных служб. «Один из ключевых вопросов — знали должностные лица о проблемах обвиняемого и его конфликте с учительницей или нет,— говорит один из силовиков.— На уровне школы такая информация фиксируется в личном деле ученика, которое, безусловно, было изъято в первый же день расследования. И если в деле ничего подобного не упоминается, то у ответственных сотрудников образовательного учреждения могут быть проблемы. В случае если информация о конфликте имелась, встает вопрос, как ситуация дошла до убийства».

Дмитрий Астахов