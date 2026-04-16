Генераторы мощных идей

По данным “Ъ”, правительство может разрешить энергокомпаниям тратить штрафы за недопоставку мощности на целевую поддержку надежности генерирующего оборудования. Объем недопоставленной мощности на оптовый энергорынок в 2025 году составлял около 20,5 ГВт в год. Генкомпании указывают на рост затрат на ремонты и эксплуатацию оборудования и по этим же причинам просят дополнительно проиндексировать цену для старой мощности. Но инициатива вызвала недовольство крупной промышленности, считающей, что мера будет поощрять некачественные ремонты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правительство предложило обсудить возможность перенаправления штрафов за недопоставку мощности на целевую поддержку надежности оборудования ТЭС. Это следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 9 февраля (“Ъ” видел документ). В Минэнерго сообщили “Ъ”, что рассматривают модель использования таких штрафов для снижения ограничений мощности объектов, находящихся на территориях технологически необходимой генерации в целях снижения дефицита мощности.

Речь идет о штрафах для генераторов, которые не смогли включиться по команде диспетчера.

За готовность к работе электростанции получают фиксированные платежи за мощность (в 2026 году около 40% от выручки ТЭС). В случае, если генкомпания по требованию «Системного оператора» (СО) недопоставила мощность на оптовый энергорынок, например, из-за отключения энергоблока, внепланового ремонта, снижения мощности, то плата за мощность снижается на штрафной коэффициент. Соответственно, на эти объемы снижаются обязательства потребителей электроэнергии.

В СО сообщили “Ъ”, что среднегодовой объем недопоставки мощности в 2025 году составил около 20,5 ГВт (около 7,6% от установленной мощности энергосистемы).

Как следует из материалов совещания, правительство также может снова дополнительно проиндексировать цену на мощность для старых электростанций на конкурентном отборе мощности (КОМ). Регуляторы должны были проанализировать такую возможность до 4 апреля. В последний раз правительство дополнительно индексировало цену КОМ на 2025–2026 годы на 15,16%.

В СО поддерживают создание дополнительных механизмов и экономических стимулов для повышения надежности работы геноборудования.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) отмечают, что механизм направления штрафов за недопоставку мощности на повышение надежности требует более детальной проработки. По оценкам регулятора, важно не допустить снижения ответственности за поставку мощности на оптовом рынке и предусмотреть механизм контроля целевого использования данных средств. «В противном случае такие изменения могут привести к обратному эффекту в виде снижения надежности»,— подчеркивают там. Проработка вопроса о повторной дополнительной индексации цены КОМ возможна при наличии обоснований, подтверждающих ускоренный рост затрат поставщиков на эксплуатацию генерирующего оборудования, говорят в «Совете рынка».

В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие генкомпании) “Ъ” пояснили, что в результате устаревания электростанций, роста потребления, увеличения загрузки мощностей и сокращения ремонтных окон складывается ситуация, когда мощность для потребителей в системе обеспечивается, при этом оплата мощности генераторам снижается из-за применения расчетных показателей неготовности. Использование сумм снижения оплаты мощности может стать одним из источников повышения надежности оборудования, считают в СПЭ.

Также СПЭ отмечает, что текущая цена КОМ не покрывает существенно выросшие затраты генерации на эксплуатацию и ремонт оборудования. «Сейчас ассоциация разрабатывает систему отраслевого композитного индекса для индексации цены КОМ на основании характерной для генерации структуры затрат»,— прокомментировали там.

В «Сообществе потребителей энергии» (лобби крупной промышленности) инициативу критикуют, отмечая, что использование штрафов за недопоставку мощности в качестве источника для повышения надежности поощряет некачественные ремонты и задваивает их оплату потребителями, не устраняя первопричину проблемы.

При перенаправлении штрафов за недопоставку мощности на ремонты важно, чтобы штрафы продолжали сохранять свою стимулирующую функцию, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. По его мнению, не должно возникать ситуации, когда компания недопоставку мощности нивелировала увеличением плановых расходов на мероприятия по надежности на другом своем энергообъекте. «При этом необходимо обеспечить прозрачность мероприятий, на которые планируется направлять указанные средства. Важно, чтобы эффект для энергосистемы и потребителей от их проведения был не ниже, чем текущее использование штрафов для снижения цены на опте»,— полагает аналитик.

Татьяна Дятел