В Ярославской области запретили разводить костры в лесах

В Ярославской области начался пожароопасный сезон. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

С 15 апреля в регионе запрещено разводить костры в лесах и зеленых зонах, сжигать твердые бытовые отходы и мусор на землях лесного фонда, а также сухую траву. За нарушения грозят штрафы.

Ежедневный контроль за ситуацией ведут лесные инспекторы. Утверждено почти 250 маршрутов патрулирования лесов. Кроме того, мониторинг ведется с использованием камер видеонаблюдения, которые охватывают весь лесной фонд региона.

Алла Чижова