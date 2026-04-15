В Ярославской области запретили разводить костры в лесах
В Ярославской области начался пожароопасный сезон. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
С 15 апреля в регионе запрещено разводить костры в лесах и зеленых зонах, сжигать твердые бытовые отходы и мусор на землях лесного фонда, а также сухую траву. За нарушения грозят штрафы.
Ежедневный контроль за ситуацией ведут лесные инспекторы. Утверждено почти 250 маршрутов патрулирования лесов. Кроме того, мониторинг ведется с использованием камер видеонаблюдения, которые охватывают весь лесной фонд региона.