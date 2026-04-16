Инвестор пришел на остановку

Крупный сервис бронирования туристических услуг «Туту» в партнерстве с компанией E-Traffic запустит на рынке B2B-систему автоматизации автобусных перевозчиков. Но занять существенную долю рынка новому игроку будет сложно из-за низкого уровня автоматизации и экстремально большого количества игроков на нем.

«Туту» в партнерстве с E-Traffic запустит систему управления автобусными перевозками BusMobi, говорится в сообщении компаний. Сервис представляет собой B2B-решение, направленное на автоматизацию процессов работы автобусных перевозчиков. Это онлайн-продажа билетов, управление загрузкой и маршрутной сетью рейсов. Создание пользовательской витрины не предполагается: предлагать билеты будут на платформе «Туту».

Сроки запуска проекта и инвестиции в разработку BusMobi компании не назвали. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что само по себе создание программы — недорогой процесс, инвестиции в который могут уложиться в 1 млн руб. Но организационные затраты могут быть значительными: на установление контактов с владельцами автобусов потребуется много ресурсов, говорит он.

«Туту» — крупный сервис бронирования туристических услуг, занимающийся продажей размещения, пакетных туров, авиационных и железнодорожных билетов. Компания существует с 2003 года. Головная структура «Туту» — АО «Диджитс», единственным акционером которой в 2025 году выступал комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «МК Инвестиционные решения 2». Его учредители не раскрываются.

E-Traffic занимается разработкой цифровых решений для управления пассажирскими перевозками. Основное юридическое лицо компании — ООО «Артмарк». Его единственный учредитель, по данным СПАРК, Евгений Устюгов. Выручка компании в прошлом году составила 246,2 млн руб., чистая прибыль — 80 млн руб. В первом случае значение увеличилось год к году на 16,6%, во втором — в три с половиной раза. Основатель Travel Startups Леонид Пустов говорит, что через E-Traffic сейчас работает более 50% российских автовокзалов. Компанию эксперт называет лидером рынка в своем сегменте.

Проект BusMobi господин Пустов сравнивает с Travelline на гостиничном рынке — менеджером каналов, который позволяет отельерам управлять продажами. На рынке автобусных перевозчиков, по его словам, такие предложения уже есть. Это системы «Авибус» и «НаАвтобус». Но в то же время нерешенной, по словам эксперта, остается задача по созданию агрегатора, который обеспечил бы обмен данными между участниками рынка. Такие системы реализованы в авиации, говорит господин Пустов. Сегмент автобусов, по его словам, сохраняет крайне низкий уровень цифровизации в сравнении с другими рынками. Поэтому здесь есть потенциал для развития.

Согласно Росстату, автобусами в 2025 году было перевезено 8,91 млрд человек, на 0,5% меньше, чем в 2024-м. Это 86% от общего пассажиропотока в России. Но данные по международным автобусам статистика не выделяет. Сергей Ромашкин считает, что этот транспорт выбирают 1–2% туристов, но в то же время есть направления, которые не позволяют добраться другим способом, например Суздаль. Планы турбизнеса по развитию автобусного направления он связывает с постепенным исчерпанием источников роста туристического бизнеса.

Господин Ромашкин считает, что работать на автобусном рынке может быть сложно. Речь идет о сегменте с десятками тысяч небольших игроков, у многих из которых один-два автобуса. Автоматизировать свою работу многие из них не готовы, отмечает эксперт.

Александра Мерцалова