Песков анонсировал участие Путина в саммите БРИКС в Индии

Президент России Владимир Путин в любом случае «тем или иным образом» примет участие в саммите БРИКС в Индии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что участие возможно «в различных форматах».

«Я не могу утверждать это со стопроцентной уверенностью прямо сейчас, но у меня нет никаких сомнений в том, что президент Путин там будет»,— ответил господин Песков в интервью India Today (видео опубликовано на странице телеканала в соцсети Х).

18-й саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели с 12 по 13 сентября. В 2025 году саммит состоялся в Рио-де-Жанейро. Владимир Путин принял в нем участие по видеосвязи.