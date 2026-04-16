Петербург догоняет Тюмень

Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) Александр Кукушкин отчитался перед депутатами ЗакСа о работе в прошлом году. По данным ведомства, валовый региональный продукт вырос, однако по его прогнозам численность населения города в ближайшие 10 лет не превысит 5,6 млн человек, что связано со сложной демографической ситуацией. Господин Кукушкин также признал рост цен на продовольствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По объему ВРП город по-прежнему занимает третье место в России, но, по словам господина Кукушкина, приближается ко второй — Тюменской

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Господин Кукушкин сразу обозначил свою главную боль: сотрудников управления статистики все меньше, а работы — все больше. Предельная численность Петростата сократилась на 10% в 2025 году, на 20% — в 2020 году и фактически вдвое — с 2007 года. На одного оставшегося специалиста, по его словам, приходится 624 юридических лица и 815 индивидуальных предпринимателей.

2025 год, по оценке Петростата, был для Петербурга успешным. Валовый региональный продукт (ВРП) после двухлетнего снижения вырос на 8,4%. Наибольшая доля в ВРП (58%) приходится на торговлю, операции с недвижимостью и обрабатывающие производства.

По объему ВРП город по-прежнему занимает третье место в России, но, по словам господина Кукушкина, приближается ко второму — Тюмени. Первое место бессменно у Москвы, чей ВРП в три раза выше петербургского. Доля Петербурга в общероссийском ВРП составляет 6,9%.

Промышленное производство Петербурга увеличилось на 5,4%. Лидерами роста стали производство транспортных средств и оборудования (+39%), электронных и оптических изделий (+26%), табачных изделий (+12%), автотранспортных средств (+10%) и готовых металлических изделий (+8%). Положительная динамика отмечена в 11 видах обрабатывающих производств, снижение — в 12.

Объем строительных работ в городе прибавил за год лишь 1% и достиг 721 млрд рублей, ввод жилья не изменился. В расчете на тысячу жителей в Петербурге введено 478 кв. м жилья — при среднероссийском показателе 740 кв. м. При этом стоимость квадратного метра в новостройках выросла почти на 10%, а на «вторичке» — на 5,7%.

Инвестиции в основной капитал составили 1,7 трлн рублей, то есть увеличились всего на 1%. Четверть инвестиций пришлась на транспортировку и хранение (прирост 15%), еще 14% — на операции с недвижимостью (прирост 17%). Оборот розничной торговли вырос на 6,7% — в основном за счет продовольственных товаров.

Потребительские цены в Петербурге в 2025 году выросли на 4,8%. Глава Петростата обратил особое внимание на то, что этот показатель ниже, чем в среднем по России (5,6%). Больше всего подорожали услуги (+7,6%), продовольствие прибавило 3,2%.

Александр Кукушкин пробежался по конкретным товарам. Так, кофе подорожал на 35%, мороженая рыба и мороженое — на 23%, печень — на 20%, мясокопчености и шоколад — на 13%. Зато, похвастались в ведомстве, плодоовощная продукция подешевела на 14%. По подсчетам управления статистикой, огурцы и помидоры потеряли в цене по 26%, лук — 22%, куриные яйца стали дешевле на 11%, сливочное масло — на 7%, сахар — на 6,5%.

Снизились также цены на турпоездки: в страны Юго-Восточной Азии — на 21%, Средней Азии — на 17%, в Турцию — на 10%. Зато аренда квартир подорожала на 11%, топливо — на 10%, бытовые услуги и общепит — на 12%.

Среднемесячная заработная плата в Петербурге в 2025 году, посчитал Петростат, достигла 121,5 тыс. рублей, что на 21% выше среднероссийского уровня и на 2,8% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

Однако господин Кукушкин тут же оговорился: «Средняя зарплата — это не зарплата среднего человека». По его словам, зарплата 14% работников составляла менее 52 тыс. рублей, 36% — от 52 до 100 тыс. рублей, 27% — от 100 до 150 тыс. рублей, 11% — от 150 до 200 тыс. рублей, и лишь 12% получали более 200 тыс. рублей в месяц.

Меньшие по численности работники с большей зарплатой «перетягивают» среднюю величину вправо. При этом большая часть работников получает зарплату меньше средней, объяснил глава петербургского управления статистики. «Мы постараемся в этом году скорректировать свою практику и помимо среднего показателя больше публиковать реальную зарплату, чтобы было полное восприятие»,— пообещал глава Петростата.

Прогноз Петростата до 2036 года, озвученный Александром Кукушкиным, оказался сдержанным. Численность населения Петербурга, по оценкам, останется на уровне около 5,6 млн человек из-за естественной убыли. Доля населения трудоспособного возраста незначительно увеличится — до 61%, а доля лиц старше 65 лет достигнет 23%.

Коэффициент демографической нагрузки к 2036 году снизится на 5% по сравнению с 2024 годом и составит 635 человек нетрудоспособного возраста на 1000 трудоспособных.

Особую тревогу у главы Петростата, впрочем, как и у федеральных политиков, вызвала демографическая ситуация. По данным ведомства, выбытие женщин из активного фертильного возраста вдвое превышает их вступление в этот возраст. В статистику при этом не включается рождаемость мигрантов в Петербурге, резюмировал господин Кукушкин.

Численность работников организаций (кроме малых) за 2025 год выросла на 1,9%. Наиболее это заметно в сфере информации и связи (+10%), гостиницах и общепите (+9%), добыче полезных ископаемых (+7,5%), финансах и страховании (+5%). Безработица, по его словам, остается на минимальном уровне, что скорее говорит о дефиците рабочей силы.

Депутат от партии «Яблоко» Ольга Штанникова поинтересовалась, почему в городе перестали публиковать статистику по социальной характеристике умерших, в которой раньше указывались лица без определенного места жительства. По ее словам, эти сведения были важны для некоммерческих организаций, помогающих бездомным, для которых это был единственный способ оценить их число.

Господин Кукушкин сослался на прямое указание сверху. «Правительством РФ законом о статистике принято решение о приостановке публикации данных»,— отрезал глава Петростата. При этом он заверил, что цифры по смертности собираются ведомством, но не публикуются. Как только правительство вновь разрешит эти данные обнародовать, Петростат их опубликует, пообещал Александр Кукушкин.

Депутат Александр Рассудов спросил главу ведомства о методологии расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) и учете фактора качества товаров. Господин Кукушкин объяснил, что наблюдение за ценами ведется в семи районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском и Центральном. Объектами наблюдения являются торговые сети, рынки, магазины шаговой доступности и онлайн-площадки. Перечень товаров и услуг регулярно обновляется: из него исключают устаревшие позиции, например стационарные телефоны.

Полина Пучкова