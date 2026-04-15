Вице-мэра Тобольского района Алексея Носова отправили в СИЗО по делу о взятке

Тобольский городской суд отправил в СИЗО первого заместителя главы Тобольского района Алексея Носова и бывшего замглавы муниципалитета Марину Опанасенко. Как сообщили «Ъ-Урал» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, они пробудут под стражей до 12 июня. Обоим инкриминируется получение взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным агентства Ura.ru вместе с ними арестовали местного предпринимателя Альберта Шестакова, обвиняемого по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). По данным открытых источников, он является учредителем и директором ООО «Строй Тюмень», компания занимается строительством дорог, зданий и их демонтажом.

Как пояснил источник агентства, дело может быть связано с контрактами на обустройство и обслуживание зимников, которые администрация заключила с местным предпринимателем. Зимой ряд населенных пунктов Тобольского округа оказался отрезан от «большой земли» из-за несвоевременной очистки зимников от снега. Из-за этого власти заключили прямой контракт на их содержание в экстренном порядке без проведения тендера.

Мария Игнатова, Полина Бабинцева