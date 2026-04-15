Песков: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана, но США против

Россия выражала готовность принять обогащенный уран с иранских ядерных объектов, однако США отвергли эту инициативу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Это действительно могло бы стать очень хорошим решением. Но, к сожалению, американская сторона отклонила это предложение. И теперь оно не находится на столе переговоров. Хотя президент Путин готов вернуться к этой инициативе»,— сказал господин Песков.

По словам пресс-секретаря, Иран был согласен на такой вариант, но у США есть свои требования и интересы. «Поэтому вопрос в том, чтобы объединить требования и интересы всех вовлеченных сторон, чтобы достичь соглашения, заключить сделку, как говорит Вашингтон»,— подытожил Дмитрий Песков.

Иранская ядерная программа остается одним из главных разногласий между Тегераном и Вашингтоном. США подозревают Иран в намерении разработать ядерное оружие и требуют полного прекращения обогащения урана. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее предлагал альтернативные варианты, включая помощь в переработке высокообогащенного урана в вещество топливного уровня.