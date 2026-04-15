В Ростовском округе досрочно завершен ремонт моста через реку Вексу

В Ростовском округе Ярославской области в селе Белогостицы завершен срочный ремонт моста через реку Вексу. Движение по мосту открыто, сообщил зампред областного правительства и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко в своем Telegram-канале.

Аварийные работы по ремонту опор моста проводило областное предприятие «Ярдормост». Проезд по мосту был закрыт рано утром 15 апреля.

«Дорожники восстановили вымытый грунт, уложили новые переходные плиты и асфальт. Работали быстро — и результат не заставил себя ждать»,— написал господин Душко.

Изначально движение по мосту планировали открыть только утром 17 апреля.

Алла Чижова