На Дону 39% подростков получали предложение попробовать наркотики

В Ростовской области 39% опрошенных респондентов в возрасте от 14 до 17 лет утвердительно ответили на вопрос о том, предлагали ли им когда-нибудь попробовать наркотики. Это следует из доклада о наркоситуации в регионе.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В докладе отмечается, что, согласно исследованию, количество опрошенных, которые получали предложение попробовать наркотики, среди всех возрастов снизилось с 44% до 37%. «Чаще всего предложение попробовать наркотики получали представители следующих возрастных групп: от 18 до 20 лет (51%), от 21 до 25 лет (52%), от 26 до 30 лет (53%), от 31 до 35 лет (49%). Как правило, впервые пробуют наркотики, изготовленные на основе каннабиноидов, с последующим переходом на другие виды наркотиков»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева