Почетному железнодорожнику и срок почетный

Как стало известно “Ъ”, в Никулинском райсуде Москвы завершились прения сторон по уголовному делу экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, обвиняемого в махинациях на сумму 1,2 млрд руб. Адвокаты и подсудимый настаивали на оправдательном приговоре. Обвинение же рассчитывает отправить фигуранта в колонию на 11 лет и крупно оштрафовать.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступая с последним словом, Алексей Тайчер попросил оправдать его по всем трем инкриминируемым эпизодам. Он отметил, что работал в системе РЖД с 1998 года. Был советником первого вице-президента ОАО, возглавлял Первую грузовую компанию, «СГ-транс» и Федеральную грузовую компанию.

«Я всегда действовал прозрачно и вовремя расплачивался со всеми грузоотправителями,— заявил подсудимый.

— Одних налогов за свою жизнь заплатил 5 млрд руб., что намного больше вменяемого ущерба».

Господин Тайчер рассказал, что с железной дорогой была связана вся его семья, но многие из родственников уже умерли и сейчас он один содержит 85-летнюю мать и четверых несовершеннолетних детей.

Ранее обвинение посчитало доказанным участие Алексея Тайчера в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По первому эпизоду фигуранту вменили в вину хищение почти 680,4 млн руб. Следствие полагает, что с апреля по август 2017 года сотрудники «Трансфин-М» перечислили компании «Рейл стрим» 937,5 млн руб. по договорам займа. В свою очередь, гендиректор «Рейл стрим» Сергей Франк по согласованию с Алексеем Тайчером позже вернул кредитору более 257 млн руб. Следствие посчитало это попыткой завуалировать хищение 680 млн руб. без намерения возвращения долга в полном объеме.

Второй эпизод связан с незаконным приобретением 575 млн акций компании «Т-Генерация» (принадлежала «Трансфин-М»), рыночной стоимостью более 124,6 млн руб. Третий же, по версии обвинения, касался незаконного получения контроля над 75% долей ООО РРЛ оценочной стоимостью в 365 млн руб. Однако деньги по этой сделке перечислены так и не были. В результате общая сумма ущерба составила около 1,2 млрд руб.

Сославшись на данные экспертиз, показания свидетелей, а также сведения, полученные от признавшего вину и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором Сергея Франка, прокурор попросила приговорить господина Тайчера к 11 годам общего режима.

Кроме того, ему на три года могут запретить занимать руководящие должности и по искам потерпевших обязать полностью погасить ущерб.

В свою очередь, адвокаты заявили, что к выдаче займов господин Тайчер не имел отношения. Мол, за это отвечал господин Франк, уже признавший вину. По версии защиты, показания на Алексея Тайчера он дал, чтобы выгородить себя. К тому же, отмечали защитники, часть кредитов уже погашена. Поучаствовал в этом и подсудимый, не признающий вину. Он перевел кредитору «Трансфин-М» из личных средств 10 млн руб.

Защитники считают, что следствие неверно квалифицировало деяния подзащитного. Адвокат Руслан Долохов полагает, что невозврат кредита надо было квалифицировать не как особо крупное мошенничество, а как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства. Да и претензии к подсудимому нужно решать не столько в уголовном, сколько в гражданском судопроизводстве.

Акции же «Т-Генерации», по версии адвокатов, обесценились после вывода из компании почти тысячи платформ. Адвокаты, опираясь на выводы экспертов, заявили, что в данном случае речь можно вести не о прямом ущербе, а о потерянной выгоде.

Эпизод с долями ООО РРЛ защитники и вовсе отрицали, ссылаясь на то, что фигурант мог приобрести 50%, а не 75% акций, как считает следствие.

В заключение адвокат Долохов потребовал оправдать почетного железнодорожника Тайчера. Решение суд планирует огласить 20 апреля. Ровно год назад у господина Тайчера и других ответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства активы, оцениваемые в 30 млрд руб.

Алексей Соковнин