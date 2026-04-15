Forbes обошел бизнесвумен

Forbes представил восьмой рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Средний возраст участников — 26 лет, но многие из списка еще младше. Среди номинантов Forbes «30 до 30» — бизнесмены, музыканты, актеры, спортсмены, модели, блогеры и издатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ежегодном рейтинге Forbes «30 до 30» номинанты представлены в десяти категориях: «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Новые медиа», «Музыка», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Мода и дизайн». Как отмечают авторы рейтинга, их герои — те, кто к 30 годам получил профессиональное признание и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

Самому молодому участнику списка 11 лет. Это шахматист Роман Шогджиев, обладатель звания международного мастера спорта от FIDE (второго по значимости титула после гроссмейстера).

Другие юные номинанты — 13-летняя актриса Ева Смирнова, 18-летний киберспортсмен Иван Гогин и 19-летний легкоатлет Алексей Данилов. По итогам голосования читателей и жюри будут определены 30 победителей — по три в каждой категории. Их имена станут известны в июне. В 2026 году в номинации «Предприниматели» нет ни одной бизнесвумен. При этом в категорию «Социальные практики» попала президент Консорциума женских НПО Татьяна Белова.

Однако вряд ли жюри руководствуется гендерными предрассудками при выборе кандидатов, говорит гендиректор компании «Камов-Класс» Сергей Камов. Его дочь — Мария Камова (более известна как Маш Милаш) — стала номинанткой Forbes в категории «Новые медиа» в 2024 году:

«Вопрос в том, кто выбирал этих людей. Были ли среди них те, кто номинировал и мужчин, и женщин? Есть ли возможность оценить результат, который они декларируют как выдающийся? У Forbes нет никаких правил или жестких рамок. Хотя на примере моих детей могу сказать, что они начали заниматься бизнесом очень рано. Причем работать стали системно: в первый день делали определенный шаг, а потом развивали стратегию. Успешные люди выстраивают для себя картинку, к которой хотят прийти, и делают все, чтобы она воплотилась в реальность».

Управляющий партнер инвестгруппы Sesegar Ирина Жарова-Райт ответила “Ъ FM”, возможно ли в современных реалиях добиться успеха исключительно благодаря собственным усилиям:

«Нужно просто родиться в правильной семье, с правильным капиталом у родителей.

Все равно без непотизма не обойтись. У человека должны быть изначально либо капитал, либо финансовая помощь, либо возможность получить правильное образование, заиметь связи и контакты. Чудес не бывает. И не только потому, что поколение 30-летних более инфантильно: мы растили детей, оберегая их от всего, через что прошли сами, создавая достаточно тепличные условия. Поэтому для того, чтобы сейчас показать супер результаты, нужно опираться на опыт родителей и на их состояние, которое дало бы возможность для этого старта».

В декабре 2025 года в Москве прошла первая церемония награждения победителей премии «Герои Forbes». В числе прочих в список выдающихся предпринимателей России вошли основатели «Золотого яблока» Иван Кузовлев и Максим Паняк, основатель Observer Роман Аранин, совладелец «ВкусВилла» Андрей Кривенко и президент футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий.

Леонид Пастернак