В крупном пожаре в ярославской деревне погибли два человека

В деревне Мордовино Ярославского округа в результате пожара погибли два человека и пострадал один. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

15 апреля в 1:04 в МЧС поступило сообщение о возгорании двух частных домов. Также была угроза распространения огня на расположенный рядом нежилой дом. На место приехали 37 человек личного состава и 8 единиц техники.

«Пострадал 44-летний мужчина. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. Звеньями газодымозащитной службы в горевших домах были обнаружены два погибших человека. Силами пожарно-спасательных подразделений было спасено около 30 телят»,— рассказали в ГУ МЧС.

Ликвидация пожара была объявлена в 6:05. Общая площадь пожара составила 300 кв. м. Огонь уничтожил оба дома и четыре хозпостройки, а также повредил кровлю нежилого здания. По версии дознавателей МЧС, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети дома. «Проводится проверка»,— добавили в ведомстве.

Алла Чижова