Спрос на подержанные автомобили в Башкирии вырос на 8,2%

В марте спрос на вторичном рынке автомобилей в Башкирии вырос на 8,2% по сравнению с февралем, сообщила пресс-служба «Авито Авто». Самой популярной маркой осталась LADA, а средняя цена подержанного авто достигла 1,1 млн руб.

Жители региона активнее покупали машины марок Mercedes-Benz (+21%), Chevrolet (+14%), LADA и Mazda (по +13%). Лидерами по росту интереса стали модели LADA Vesta (+37%), Toyota Land Cruiser Prado (+27%) и Daewoo Matiz (+26%); также вырос спрос на LADA 2112 (+25%), Volkswagen Tiguan (+19%), Renault Logan (+16%) и LADA Kalina (+16%).

Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев отметил рост активности пользователей и повышенное внимание к сегменту SUV, который прибавил 8%. Спрос на автомобили возрастом до 10 лет увеличился на 10,5%, включая премиальные модели этого возраста — на 11,3%.

Несмотря на общий рост спроса, цены на некоторые модели снизились: Volkswagen Jetta подешевела до 938 тыс. руб., Mitsubishi Lancer — до 502 тыс. руб., Renault Logan — до 465 тыс. руб., а LADA Kalina — до 284 тыс. руб.

