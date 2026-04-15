«Лучшие на селе» составят новую народную программу

Юбилейный, пятый молодежный агродобровольческий слет «Лучшие на селе» пройдет в Чувашии 22–24 мая 2026 года. Как сообщили организаторы, одной из ключевых задач форума станет подготовка предложений для новой народной программы «Единой России» в рамках партийного проекта «Российское село».

Мероприятие приурочено к Году единства народов в России и Году дружбы народов в Чувашии. В агрослете примут участие сельская молодежь республики, представители регионов Приволжского федерального округа, а также студенты и преподаватели Чувашского государственного аграрного университета и Чувашского аграрного колледжа.

По данным организаторов, в программу форума войдут парад участников, спартакиада сельской молодежи, соревнование по приготовлению ухи, а также открытые дискуссии с экспертами, общественниками и представителями власти. Отдельные тематические площадки организует «Единая Россия», в работе слета также примут участие секретари первичных отделений партии и делегации местных отделений.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев заявил, что в этом году организаторы рассчитывают на увеличение числа участников и расширение состава делегаций. По его словам, по итогам форума планируется сформировать конкретные инициативы, которые будут включены в новую народную программу партии по линии проекта «Российское село».

Организаторы рассчитывают, что слет станет не только площадкой для обмена опытом среди сельской молодежи, но и механизмом выработки предложений по развитию аграрного сектора и сельских территорий.