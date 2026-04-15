Ремонт раздора

Как стало известно “Ъ”, в столичном суде состоялись прения сторон по уголовному делу предпринимателя Романа Козлова. Ему вменяют особо крупное мошенничество: по версии следствия, он обязался оплатить половину ремонта помещений, арендуемых компанией «Спорт Форум», однако не сделал этого. Ущерб оценивается более чем в 100 млн руб., вину бизнесмен не признает.

В Дорогомиловском суде Москвы 15 апреля начались прения сторон по делу предпринимателя Романа Козлова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Во время заседания подсудимому стало плохо, пришлось вызывать скорую.

В уголовном деле речь идет о событиях 2022–2023 годов. Тогда господин Козлов, являясь собственником нежилого помещения в ЖК «Триумф Палас», заключил дополнительное соглашение к истекающему в 2022 году договору аренды с ООО «Спорт Форум» (сеть World Class). Стороны продлили срок договора на десять лет и решили провести капитальный ремонт помещения. Собственник пообещал компенсировать 50% от общей стоимости работ, изначально согласованной на сумму 184 млн руб. После этого арендатор за свой счет произвел ремонт, фактически потратив 264,5 млн руб., следует из материалов дела. В ноябре 2023 года клуб открылся. Господин Козлов, однако, выплачивать компенсацию, которая возросла до 132,27 млн руб., отказался, ссылаясь на то, что с ним не согласовывали удорожание ремонта и не представили документы, подтверждающие затраты арендатора.

ООО «Спорт Форум» — оператор фитнес-клубов World Class в России. Компания основана в 2006 году, генеральный директор — Александр Солодовников. Бренд World Class принадлежит Ольге Слуцкер. С 2020 года предприятие включено в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Дело в отношении предпринимателя было возбуждено в апреле 2024 года, сначала по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере). Однако затем обвинение переквалифицировали на мошенничество, следствие пришло к выводу, что не отданные арендатору деньги бизнесмен фактически похитил. Господин Козлов был заключен под стражу и помещен в СИЗО-4 («Медведь»), где побывал и в ШИЗО. Затем Мосгорсуд перевел его под домашний арест.

В первый раз уголовное дело господина Козлова поступило в Дорогомиловский суд в апреле 2025 года. Тогда судья Ольга Быковская провела всего три заседания, после чего, удовлетворив ходатайство защиты, вернула дело в прокуратуру для дополнительного расследования. Гособвинению удалось добиться отмены этого решения в апелляции. Повторно в суд дело поступило в июле 2025 года, сейчас его рассматривает судья Евгения Горохова.

В прениях прокурор заявила, что считает вину подсудимого полностью доказанной, и предложила назначить ему семь лет колонии, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на сумму вменяемого ущерба.

Господин Козлов свою вину категорически отрицает. Обвинение в отношении него, по словам адвокатов, «не только противоречит уголовному закону и здравому смыслу». По мнению защитников Кирилла Мариненко, Тимофея Ермака, Никиты Некрасова и Калоя Ахильгова, между господином Козловым и арендатором возник спор об исполнении договорных обязательств, который должен разрешаться исключительно в арбитражном суде, а не путем возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Господин Козлов не давал указаний подрядчикам, не распоряжался деньгами арендатора и не получал никакого имущества ООО «Спорт Форум», отмечает защита. Вся обстановка остается на балансе арендатора. При этом, подчеркивают адвокаты, договор аренды действует, компания продолжает вести в помещении свою предпринимательскую деятельность и даже платит господину Козлову аренду. «Козлов действительно не оплатил свою часть стоимости ремонта, но на это имел все законные основания ввиду нарушения договора именно арендатором и непредоставления им доказательств выполнения работ на заявленную сумму»,— отметили адвокаты.

Ефим Брянцев