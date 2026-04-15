Во Владикавказе замдиректора школы заподозрили в фиктивном трудоустройстве

В Северной Осетии возбуждено дело о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении заместителя директора одной из средних школ Владикавказа. Об этом сообщило управление СКР по республике.

По версии следствия, подозреваемая с января по декабрь 2024 года вносила в табели учета рабочего времени фиктивные сведения о работе ее родственника, принятого на должность сторожа. На самом деле мужчина сторожем не работал. «На основании указанных документов мужчине незаконно начислена заработная плата в размере более 280 тыс. руб.»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева