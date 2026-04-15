Глава Оренбуржья провел встречу с председателем «Деловой России»

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев провел встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Об этом он сообщил в своем канале в Max.

В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве, также обсудили планы поддержки бизнес-сообщества региона. В Оренбургской области зарегистрировано более 17 тыс. юридических лиц и более 51 тыс. индивидуальных предпринимателей. В прошлом году в Оренбуржье прошел перезапуск регионального отделения «Деловой России». В состав вошли более 25 новых экспертов, были организованы комитеты по работе с представителями бизнеса.

В качестве одной из зарождающихся отраслей региона отделение выделяет виноградарство и виноделие. На территории области есть все необходимые условия для выращивания и производства такой продукции, и уже сейчас существует порядка 10 производителей, которых региональное отделение объединило на своей площадке. С производителями уже разработана дорожная карта.

