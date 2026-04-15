Метод международного тыка

17 апреля военной драмой «Ангелы Ладоги» Александра Котта откроется XLVIII Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который продлится до 23 апреля. В этом году в программах смотра заявлено более 200 картин. Комментирует Юлия Шагельман.

Александр Сокуров, давно не присутствовавший на ММКФ, уже объявлен почетным призером кинофестиваля этого года

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Сокуров, давно не присутствовавший на ММКФ, уже объявлен почетным призером кинофестиваля этого года

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Представляя программу фестиваля, его программный директор Иван Кудрявцев, как обычно, начал с цифр. По его словам, в этом году на ММКФ было подано более полутора тысяч заявок, из которых с помощью «жестких критериев» было отобрано около двухсот фильмов, из них для 19 показы на фестивале станут мировыми премьерами. В основной конкурс вошло 13 картин, в конкурс «Русские премьеры» — 7, в документальный конкурс — 9 и в конкурс короткометражного кино — 10.

В этом году на фестивале представлены фильмы из 43 стран, включая 16 «недружественных».

Их организаторы неизменно выделяют среди прочих, подчеркивая ту непростую геополитическую обстановку, в которой ММКФ приходится существовать последние четыре года (а на самом деле — как минимум 12). По количеству заявленных картин лидируют Россия, Китай и Южная Корея. Составляя программу основного конкурса, отборщики отказались от принципа «одна страна — один фильм» (в отношении отечественных картин, надо отметить, он и раньше не действовал), поэтому там участвуют среди прочих две испанские ленты, две итальянские и две южнокорейские.

Российских фильмов тоже два. Это «Выготский» Антона Бильжо — нестандартный, как можно предположить по предыдущим работам этого режиссера, байопик знаменитого советского психолога и философа. В картине будет рассказано о его встрече с еще одной крупной фигурой в истории психологии и психоанализа — Сабиной Шпильрейн — незадолго до его смерти в 1934 году. Вторая отечественная картина — военная драма Павла Иванова «Отец» о сибирском охотнике, отправляющемся добровольно на Великую Отечественную, после того как на фронте без вести пропал его сын.

Судить основной конкурс будет жюри под председательством шри-ланкийского режиссера Прасанны Витанаге.

Также в состав жюри вошли актриса Дарья Екамасова, режиссер Иван И. Твердовский, турецкий режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун, китайская актриса и певица Цзинь Ша и испанский режиссер Хавьер Ребольо.

В конкурс «Русские премьеры» попали фильмы «Другой мир» Николая Коваленко, «Красный призрак 1812» Андрея Богатырева, «На краю света» Эдуарда Новикова, «Температура Вселенной» Виктора Шамирова, «Хрупкость. Выдумщица» Ксении Зуевой, «Шурале» Алины Насибуллиной и «Песни джиннов» Романа Михайлова. Жанровый разброс — от семейной драмы и исторического боевика до этнохоррора и продолжения индийской саги, которую режиссер Михайлов снимает последние три года.

Жюри национального конкурса обходится без председателя и включает трех равноправных участников: актрису Анну Банщикову, режиссера, продюсера и сценариста Владимира Котта и его столь же многозадачного коллегу Антона Маслова, чей фильм «Мужу привет» стал победителем прошлогодних русских премьер.

В документальном конкурсе целых четыре отечественные премьеры. Это «Приграничье» Владислава Руткова, рассказывающее о боевых действиях в Курской области в 2024 году, «Музей» Марины Марии Мельник о жизни ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Русский Челси» Ивана Калашникова об именитой футбольной команде периода Романа Абрамовича и «Машенька» Валерии Гай Германики о внезапной любви, вспыхнувшей во время съемок фильма о волонтерах между продюсером ленты и бездомным мужчиной.

Жюри этого конкурса возглавил итальянский режиссер-документалист Даниэле Чини, а помогать ему в его нелегком деле будут его коллеги из России и Китая — Владимир Головнев и Пань Чжици.

Как всегда в случае ММКФ, его внеконкурсные программы выглядят едва ли не интереснее основных. Так, одним из самых заметных событий фестиваля обещает стать спецпоказ фильма Александра Сокурова «Записная книжка режиссера», премьера которого состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале.

В России эта пятичасовая лента, наполненная размышлениями Сокурова о его жизни и событиях отечественной истории с 1961 по 1995 год, до сих пор не демонстрировалась. Кроме того, предполагается, что на церемонии закрытия Александр Сокуров будет награжден специальным призом фестиваля «За вклад в мировой кинематограф».

Фильмом закрытия ММКФ станет «Берлинский герой» — последняя работа немецкого режиссера Вольфганга Беккера, известного нашим зрителям по картине «Гуд бай, Ленин!» (2003) и скончавшегося в 2024 году. Премьера «Берлинского героя» в Германии и Австрии состоялась уже после его смерти, в 2025 году, а за их пределами фильм будет показан впервые.

В текст внесены изменения 15 апреля, в 21:13 мск. Было неверно указано количество «недружественных» стран, чьи фильмы представлены на ММКФ.

Юлия Шагельман