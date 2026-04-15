Метод международного тыка
Что покажет Московский кинофестиваль-2026
17 апреля военной драмой «Ангелы Ладоги» Александра Котта откроется XLVIII Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который продлится до 23 апреля. В этом году в программах смотра заявлено более 200 картин. Комментирует Юлия Шагельман.
Александр Сокуров, давно не присутствовавший на ММКФ, уже объявлен почетным призером кинофестиваля этого года
Представляя программу фестиваля, его программный директор Иван Кудрявцев, как обычно, начал с цифр. По его словам, в этом году на ММКФ было подано более полутора тысяч заявок, из которых с помощью «жестких критериев» было отобрано около двухсот фильмов, из них для 19 показы на фестивале станут мировыми премьерами. В основной конкурс вошло 13 картин, в конкурс «Русские премьеры» — 7, в документальный конкурс — 9 и в конкурс короткометражного кино — 10.
В этом году на фестивале представлены фильмы из 43 стран, включая 16 «недружественных».
Их организаторы неизменно выделяют среди прочих, подчеркивая ту непростую геополитическую обстановку, в которой ММКФ приходится существовать последние четыре года (а на самом деле — как минимум 12). По количеству заявленных картин лидируют Россия, Китай и Южная Корея. Составляя программу основного конкурса, отборщики отказались от принципа «одна страна — один фильм» (в отношении отечественных картин, надо отметить, он и раньше не действовал), поэтому там участвуют среди прочих две испанские ленты, две итальянские и две южнокорейские.
Российских фильмов тоже два. Это «Выготский» Антона Бильжо — нестандартный, как можно предположить по предыдущим работам этого режиссера, байопик знаменитого советского психолога и философа. В картине будет рассказано о его встрече с еще одной крупной фигурой в истории психологии и психоанализа — Сабиной Шпильрейн — незадолго до его смерти в 1934 году. Вторая отечественная картина — военная драма Павла Иванова «Отец» о сибирском охотнике, отправляющемся добровольно на Великую Отечественную, после того как на фронте без вести пропал его сын.
Судить основной конкурс будет жюри под председательством шри-ланкийского режиссера Прасанны Витанаге.
Также в состав жюри вошли актриса Дарья Екамасова, режиссер Иван И. Твердовский, турецкий режиссер, сценарист и продюсер Махмут Фазыл Джошкун, китайская актриса и певица Цзинь Ша и испанский режиссер Хавьер Ребольо.
В конкурс «Русские премьеры» попали фильмы «Другой мир» Николая Коваленко, «Красный призрак 1812» Андрея Богатырева, «На краю света» Эдуарда Новикова, «Температура Вселенной» Виктора Шамирова, «Хрупкость. Выдумщица» Ксении Зуевой, «Шурале» Алины Насибуллиной и «Песни джиннов» Романа Михайлова. Жанровый разброс — от семейной драмы и исторического боевика до этнохоррора и продолжения индийской саги, которую режиссер Михайлов снимает последние три года.
Жюри национального конкурса обходится без председателя и включает трех равноправных участников: актрису Анну Банщикову, режиссера, продюсера и сценариста Владимира Котта и его столь же многозадачного коллегу Антона Маслова, чей фильм «Мужу привет» стал победителем прошлогодних русских премьер.
В документальном конкурсе целых четыре отечественные премьеры. Это «Приграничье» Владислава Руткова, рассказывающее о боевых действиях в Курской области в 2024 году, «Музей» Марины Марии Мельник о жизни ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Русский Челси» Ивана Калашникова об именитой футбольной команде периода Романа Абрамовича и «Машенька» Валерии Гай Германики о внезапной любви, вспыхнувшей во время съемок фильма о волонтерах между продюсером ленты и бездомным мужчиной.
Жюри этого конкурса возглавил итальянский режиссер-документалист Даниэле Чини, а помогать ему в его нелегком деле будут его коллеги из России и Китая — Владимир Головнев и Пань Чжици.
Как всегда в случае ММКФ, его внеконкурсные программы выглядят едва ли не интереснее основных. Так, одним из самых заметных событий фестиваля обещает стать спецпоказ фильма Александра Сокурова «Записная книжка режиссера», премьера которого состоялась в прошлом году на Венецианском кинофестивале.
В России эта пятичасовая лента, наполненная размышлениями Сокурова о его жизни и событиях отечественной истории с 1961 по 1995 год, до сих пор не демонстрировалась. Кроме того, предполагается, что на церемонии закрытия Александр Сокуров будет награжден специальным призом фестиваля «За вклад в мировой кинематограф».
Фильмом закрытия ММКФ станет «Берлинский герой» — последняя работа немецкого режиссера Вольфганга Беккера, известного нашим зрителям по картине «Гуд бай, Ленин!» (2003) и скончавшегося в 2024 году. Премьера «Берлинского героя» в Германии и Австрии состоялась уже после его смерти, в 2025 году, а за их пределами фильм будет показан впервые.
В текст внесены изменения 15 апреля, в 21:13 мск. Было неверно указано количество «недружественных» стран, чьи фильмы представлены на ММКФ.