В 2025 году ПФО обеспечил 32,2% производства молока в России

По итогам прошлого года производство молока в ПФО превысило 11 млн тонн (+1,9%), обеспечив 32,2% от общего объема по стране. Об этом сообщила пресс-служба «Россельхозбанка» по округу.

Наибольший вклад в рост молочного производства внес Татарстан — объем увеличился на 90 тыс. тонн и достиг 2,3 млн тонн. В Кировской области производство выросло на 25 тыс. тонн — до 882,7 тыс. тонн.

В Чувашии производство яиц увеличилось на 114 млн штук и достигло 550 млн. В целом по ПФО выпуск яиц вырос на 9,1% — до 12,8 млрд штук, что составляет более четверти общероссийского объема.

Анна Кайдалова