В поселке в Боковском районе до осени установят две водонапорные башни

Для поселка Яблоновский Боковского района закуплены две водонапорные башни, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Установку и подключение башен поанируется закончить до 1 сентября. «В Яблоновском вышли из строя сразу две башни Рожновского, которые были установлены в 2013 году. В результате почти 400 жителей поселка, а также ряд социальных объектов, в том числе детский сад, сельский Дом культуры, пожарная часть, отделение Почты России, фельдшерско-акушерский пункт, испытывают постоянные перебои с водой. Глава донского региона поручил региональному министерству ЖКХ совместно с администрацией Боковского района закупить и установить новое оборудование»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева