Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за публикацию четырех песен
Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Голодова по статье 6.13 КоАП РФ за распространение музыкальных композиций, содержащих признаки пропаганды наркотических средств. Общая сумма назначенного штрафа составила 20 тысяч рублей.
В песнях обнаружили признаки пропаганды наркотических средств
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что проведенное экспертами наркологической больницы исследование подтвердило наличие в аудиоматериалах совокупности признаков пропаганды наркотических средств и психотропных веществ. Экспертиза установила, что контент формирует устойчивые ассоциативные связи между наркопотреблением и социально привлекательными образами — финансовым благополучием.