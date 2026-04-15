Петербуржца оштрафовали на 20 тысяч рублей за публикацию четырех песен

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Голодова по статье 6.13 КоАП РФ за распространение музыкальных композиций, содержащих признаки пропаганды наркотических средств. Общая сумма назначенного штрафа составила 20 тысяч рублей.

В песнях обнаружили признаки пропаганды наркотических средств

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В песнях обнаружили признаки пропаганды наркотических средств

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что проведенное экспертами наркологической больницы исследование подтвердило наличие в аудиоматериалах совокупности признаков пропаганды наркотических средств и психотропных веществ. Экспертиза установила, что контент формирует устойчивые ассоциативные связи между наркопотреблением и социально привлекательными образами — финансовым благополучием.