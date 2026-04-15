В Ярославле установили льготы на посещение аттракционов для детей-инвалидов

В Ярославле детей-инвалидов включили в категорию льготников при посещении некоторых видов аттракционов в городских парках, находящихся в управлении МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха». Об этом сообщили в мэрии.

Решение было принято после обращения жительницы Заволжского района к мэру Ярославля Артему Молчанову на координационном совете. Ярославна сообщила, что двух ее детей-инвалидов не допустили до катания на аттракционе в парке.

«Артем Молчанов обозначил, что решение о том, безопасно ли кататься ребенку на том или ином аттракционе, принимает родитель. Поэтому теперь дети, имеющие инвалидность, включены в категорию льготников. Дети смогут пользоваться некоторыми видами аттракционов под ответственность своих родителей или законных представителей»,— сообщили в мэрии.

Размер скидки для льготных категорий составляет 30-50% от цены билета. Получить ее можно только при предъявлении документов, подтверждающих льготу.

На сайте «Дирекции городских парков» опубликован приказ об утверждении цен на услуги аттракционов для отдельных категорий граждан. В категорию льготников включены многодетные, малоимущие семьи с детьми, дети-инвалиды и члены семей участников СВО.

Так, в парке на Даманском льготная цена на большинство аттракционов составляет 120 – 150 руб., на автодром — 200 руб. В Юбилейном парке, парке Нефтяник и парке Победы на все аттракционы для льготников входной билет стоит 120 руб.

Алла Чижова