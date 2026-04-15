В Дагестане осудили организаторов финансовой пирамиды с ущербом на 585 млн рублей

Ленинский районный суд Махачкалы вынес приговор по уголовному делу об организации финансовой пирамиды с причинением ущерба потерпевшим более 585 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уроженец Ленинграда признан виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Установлено, что в 2019–2022 годах подсудимый в составе группы создал под видом криптопроекта виртуальную финансовую пирамиду. Участники привлекали деньги под обещание сверхвысокого дохода от инвестирования в токен без реальной ценности.

Однако выплачивались «дивиденды» только за счет средств новых вкладчиков. Осужденному назначено четыре года колонии общего режима, он был взят под стражу в зале суда.

Уголовные дела в отношении соучастников выделены в самостоятельные производства.

Константин Соловьев