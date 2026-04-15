Колумбия усыпит бегемотов Эскобара

Почему «кокаиновых бегемотов» сочли опасным инвазивным видом

Колумбия объявляет охоту на бегемотов Пабло Эскобара. Власти страны одобрили план по истреблению почти сотни животных.

В 80-х наркобарон привез в Колумбию четырех особей для личного зоопарка. Спустя больше десяти лет поместье, где содержались бегемоты, разорилось, а животные сбежали и начали бесконтрольно размножаться. По данным Минприроды Колумбии, в 2022 году их популяции насчитывала уже около 170 особей. А через четыре года их может стать более 500, заявила министр экологии Ирен Велес:

«Сейчас мы вводим протокол эвтаназии. Природоохранные органы, отвечающие за реализацию подобных мер, будут проводить ее совместно с научными институтами. Эти учреждения, в свою очередь, подтверждают, что такая мера необходима для сокращения популяции — иначе контролировать численность просто невозможно.

Как показывают расчеты, уже к 2030 году число бегемотов может достичь как минимум 500 особей. Это нанесет серьезный ущерб экосистемам и угрожает местным видам, таким как ламантины и речные черепахи.

По предварительным оценкам, под действие программы могут попасть около 80 животных — в зависимости от распределения популяций по регионам».

Для Колумбии бегемоты — инвазивный вид, у которого нет естественных врагов. А еще они опасны для сельских жителей: местные сталкиваются с ними на фермах, в реках и подвергаются нападениям. Но отстрел одобряют далеко не все. Представители отельного бизнеса, например, возражают, ведь животные привлекают туристов и приносят доходы. При этом в стране пытались сократить численность бегемотов и по-другому, заявил в интервью местным СМИ директор института имени Гумбольдта Эрнандо Гарсия, консультировавший власти по этому вопросу:

«С самого начала приоритетной мерой считалась перевозка. Но осуществить ее довольно сложно с правовой точки зрения. Речь не о том, чтобы просто "экспортировать проблему" из Колумбии в другую страну. Не может быть так, что зоопарк в Индии или Мексике просто скажет: "Нам нужно 10 гиппопотамов" — и их отправят. Есть четкие правила и ветеринарные требования, которые необходимо соблюдать. И это по-прежнему ключевое направление, на которое будут направлены основные усилия.

Вторая мера, которая сейчас предлагается, — это эвтаназия. Проводить ее можно двумя способами: химическим, с изъятием животного и полноценной ветеринарной процедурой, либо физическим, что подразумевает контрольный отстрел. Весь процесс должно согласовать Министерство окружающей среды. Нужно соблюсти все этические стандарты, а еще обязательно провести разъяснительную работу с населением.

Это позволит нам продвинуться в контроле популяционных очагов, которые сегодня представляют серьезную угрозу для наших экосистем».

Стерилизацию бегемотов считают дорогостоящей и очень опасной процедурой. Только поимка животного может обойтись в $30 тыс., а после операции его требуется содержать в особых условиях. Чтобы ввести бегемоту наркоз, ветеринарам приходится засовывать руку в пасть почти по плечо — так что малейшая ошибка в анестезии может привести к смерти врача.

Астон О'Салливан

10 богатейших наркобаронов

&lt;b>Пабло Эскобар&lt;/b> — один из самых известных наркоторговцев в мире. Состояние колумбийца на момент убийства его полицией в 1993 году оценивалось властями в $30 млрд. Эскобар был заказчиком ряда громких терактов. 27 ноября 1989 года его люди заложили бомбу в пассажирский Boeing 727 колумбийской авиакомпании «Avianca», погибли 110 человек. При этом он занимался благотворительностью, Эскобара даже называли «Робин Гудом» от наркобизнеса. На его похороны пришли 25 тыс. человек. О жизни Эскобара снято несколько фильмов, последним стал сериал «Нарко»

Фото: Reuters

&lt;b>Амандо Карилло Фуентес&lt;/b> был известен как «Покоритель небес», потому что содержал парк самолетов для перевозки наркотиков. Мексиканский преступник умер в 1997 году из-за неудачной операции по изменению внешности. На момент смерти, по данным американских СМИ, он мог обладать состоянием в $25 млрд

Фото: AP

Индийский наркобарон &lt;b>Дауд Ибрагим Каскар&lt;/b> в настоящее время является одним из самых разыскиваемых преступников в мире. Его состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд. В 2003 году правительства Индии и США назвали его международным террористом за участие во взрывах в Бомбее в 1993 году и объявили о вознаграждении в $25 млн за его поимку. Его преступная группа D-Company работает в Индии, Южной Азии, Африке, Великобритании, Западной Европе и на Ближнем Востоке. В 1980-х и 1990-х он также контролировал ряд болливудских киностудий

Фото: AP

&lt;b>Кхун Са&lt;/b> являлся лидером оппозиции Бирмы (ныне — Мьянма), а также занимался контрабандой опиума, за что получил звание «Короля опиума». Его личная армия из 800 человек участвовала в нескольких конфликтах с правительством Бирмы, он боролся за автономию области Шан. В 1996 году наркобарон сдался властям и прожил под арестом до своей смерти в 2007 году. Его состояние журналисты оценивали в $5 млрд

Фото: Reuters

&lt;b>Хосе Гонсало Родригес Гача&lt;/b> — наркобарон, известный также по прозвищу Мексиканец. В юности работал наемным убийцей, затем создал одну из крупнейших лабораторий для производства и упаковки кокаина под названием Tranquilandia, в которой на момент обнаружения полицией было свыше 13 тонн кокаина. В 1988 году был включен в список миллиардеров журнала Forbes, его состояние оценивалось в $5 млрд. Был убит полицией в 1989-м

Фото: US Government

Колумбийский наркобарон &lt;b>Хорхе Луис Очоа Васкес&lt;/b> был одним из членов Медельинского кокаинового картеля. Его личное состояние в 1987 году Forbes оценивал в $3 млрд, а вместе с братьями — до $6 млрд. В 1984 году они сделали заявление, что за каждую экстрадицию из страны они будут убивать 10 колумбийских судей. Скончался от инфаркта 25 июля 2013 года

Фото: Carlos Villalon / Getty Images

Колумбиец &lt;b>Карлос Ледер&lt;/b> был соучредителем Медельинского кокаинового картеля с состоянием до $2,7 млрд (оценка СМИ). Управлял транспортной сетью кокаина на Багамских островах. Основал национальное латинское движение за уничтожение договора об экстрадиции между Колумбией и США, в 1984 году заказал убийство министра юстиции Колумбии. Был арестован в 1987 году и выдан США, где осужден на пожизненное заключение

Фото: Vandeville Eric / ABACA / ТАСС

Колумбийцы &lt;b>Хильберто Родригес Орехуэла&lt;/b> (на фото) и его брат Мигель вместе организовали картель Кали. Некоторое время картель был ответственен за поставку свыше 80% кокаина в США и 90% — в страны Европы. Гильберто был арестован в 1995 году, когда колумбийская национальная полиция совершила налет на его дом. У него конфисковали имущества на $2,1 млрд

Фото: Jose Gomez / Reuters

Колумбийка &lt;b>Грисельда Бланко&lt;/b>, по оценкам СМИ, заработала свыше $2 млрд на контрабанде кокаина из Колумбии в США. Была членом Медельинского картеля. Считается, что она также торговала людьми и организовала 200 убийств. Была арестована в США в 1985 году, однако благодаря адвокатам была депортирована в Колумбию и освобождена в 2004 году. В 2012 году была застрелена неизвестным

Фото: Florida Dept. of Corrections / AP

&lt;b>Хоакин Гусман Лоэра&lt;/b>, известный также под именем Эль Чапо (Коротышка) — мексиканский наркобарон, занимавшийся контрабандой наркотиков в США и Европу. Был известен своей жестокостью, убивал задержавших поставки перевозчиков на месте. В 2009 году журнал Forbes оценивал его состояние в $1 млрд. Коротышка несколько раз бежал из-под стражи, в 2016 году был вновь арестован и приговорен к пожизненному заключению

Фото: Eduardo Verdugo / AP

