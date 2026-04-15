Колумбия усыпит бегемотов Эскобара

Колумбия объявляет охоту на бегемотов Пабло Эскобара. Власти страны одобрили план по истреблению почти сотни животных.

В 80-х наркобарон привез в Колумбию четырех особей для личного зоопарка. Спустя больше десяти лет поместье, где содержались бегемоты, разорилось, а животные сбежали и начали бесконтрольно размножаться. По данным Минприроды Колумбии, в 2022 году их популяции насчитывала уже около 170 особей. А через четыре года их может стать более 500, заявила министр экологии Ирен Велес:

«Сейчас мы вводим протокол эвтаназии. Природоохранные органы, отвечающие за реализацию подобных мер, будут проводить ее совместно с научными институтами. Эти учреждения, в свою очередь, подтверждают, что такая мера необходима для сокращения популяции — иначе контролировать численность просто невозможно.

Как показывают расчеты, уже к 2030 году число бегемотов может достичь как минимум 500 особей. Это нанесет серьезный ущерб экосистемам и угрожает местным видам, таким как ламантины и речные черепахи.

По предварительным оценкам, под действие программы могут попасть около 80 животных — в зависимости от распределения популяций по регионам».

Для Колумбии бегемоты — инвазивный вид, у которого нет естественных врагов. А еще они опасны для сельских жителей: местные сталкиваются с ними на фермах, в реках и подвергаются нападениям. Но отстрел одобряют далеко не все. Представители отельного бизнеса, например, возражают, ведь животные привлекают туристов и приносят доходы. При этом в стране пытались сократить численность бегемотов и по-другому, заявил в интервью местным СМИ директор института имени Гумбольдта Эрнандо Гарсия, консультировавший власти по этому вопросу:

«С самого начала приоритетной мерой считалась перевозка. Но осуществить ее довольно сложно с правовой точки зрения. Речь не о том, чтобы просто "экспортировать проблему" из Колумбии в другую страну. Не может быть так, что зоопарк в Индии или Мексике просто скажет: "Нам нужно 10 гиппопотамов" — и их отправят. Есть четкие правила и ветеринарные требования, которые необходимо соблюдать. И это по-прежнему ключевое направление, на которое будут направлены основные усилия.

Вторая мера, которая сейчас предлагается, — это эвтаназия. Проводить ее можно двумя способами: химическим, с изъятием животного и полноценной ветеринарной процедурой, либо физическим, что подразумевает контрольный отстрел. Весь процесс должно согласовать Министерство окружающей среды. Нужно соблюсти все этические стандарты, а еще обязательно провести разъяснительную работу с населением.

Это позволит нам продвинуться в контроле популяционных очагов, которые сегодня представляют серьезную угрозу для наших экосистем».

Стерилизацию бегемотов считают дорогостоящей и очень опасной процедурой. Только поимка животного может обойтись в $30 тыс., а после операции его требуется содержать в особых условиях. Чтобы ввести бегемоту наркоз, ветеринарам приходится засовывать руку в пасть почти по плечо — так что малейшая ошибка в анестезии может привести к смерти врача.

Астон О'Салливан