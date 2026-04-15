Уфимское «Динамо» победило одноименную команду из Грозного в рамках Суперлиги

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» победил в Грозном местное «Динамо» в рамках одной четвертой Суперлиги. Счет в матче — 44:42. Самым результативным у уфимцев стал Андрей Топтунов, набравший 23 очка.

Несмотря на победу в матче, счет в серии — 2:1 в пользу грозненского «Динамо». В следующий тур Суперлиги попадет команда, которой удастся одержать три победы.

Ближайшая игра между командами состоится завтра в Грозном. Если уфимское «Динамо» вновь обыграет соперника, то заключительный матч пройдет в Уфе 19 апреля.

Олег Вахитов