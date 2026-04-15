Уральский полпред Артем Жога поздравил СОСПП с 35-летием

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) с 35-летием.

«За эти годы удалось нарастить промышленный потенциал региона, освоить новые направления и модернизировать базовые отрасли. Сейчас Уральский федеральный округ обеспечивает пятую часть общего объема российской промышленности, сохраняя сильные позиции в сфере машиностроения и металлургии»,— говорится в поздравлении.

По словам господина Жоги, между предпринимательским сообществом и органами власти Свердловской области выстроен конструктивный диалог.«Значительная роль в этом принадлежит СОСПП, в который входит свыше 460 предприятий. Вместе с тем остается потенциал для усиления экономических позиций региона»,— добавил полпред.

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) был образован в 1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и коммерческих организаций. В состав СОСПП входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем производства на предприятиях–членах СОСПП составляет около 70% от промышленного производства в регионе.

Полина Бабинцева