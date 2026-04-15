В Коми закрыли все ледовые переправы из-за аномального тепла
Сезон эксплуатации переправ в Республике Коми завершен на две недели раньше нормативных сроков. Причиной стало ускоренное таяние льда из-за высокой для сезона температуры, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Таяние льда в регионе началось раньше обычного
В настоящее время жителям отдаленных районов рекомендовано пользоваться объездными маршрутами либо ожидать организации паромного сообщения. Спасательные службы предупреждают о категорической недопустимости выезда на лед вне официальных переправ в текущий период.
Всего в зимний сезон на территории Республики Коми действовало 103 ледовые переправы, из которых 100 были предназначены для автомобильного транспорта и 3 — для пешеходов. Эти объекты инфраструктуры обеспечивали связь с населенными пунктами, не имеющими круглогодичного наземного сообщения.