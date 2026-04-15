В Петростате отказались давать депутатам данные о смертности в Петербурге

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Ольга Штанникова попросила руководителя Петростата Александра Кукушкина привести данные по смертности в городе. По ее словам, эта информация нужна организациям, которые работают с бездомными, но они не могут получить ее уже несколько лет.

В Петербурге депутатам не раскрыли данные о смертности в городе

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге депутатам не раскрыли данные о смертности в городе

«Правительством РФ законом о статистике принято решение о приостановке публикации данных»,— заметил Кукушкин во время выступления в Заксобрании Санкт-Петербурга.

Он добавил, что информация о смертности в городе собирается, но не публикуется. Ее обнародуют, когда будет дано разрешение.

Ольга Штанникова отметила, что только из данных о смертности можно понять, сколько в Санкт-Петербурге людей без определенного места жительства.

Матвей Николаев