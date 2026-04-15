Бывшему директору Wikimart Кленину дали условный срок за хищение у Финпромбанка

Басманный районный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о хищении средств Финпромбанка. В числе подсудимых был бывший гендиректор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 800 тыс. руб., сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Согласно информации из картотеки суда, по делу проходили еще четыре фигуранта: Э. Зимина, Д. Семенов, Михаил Левитин и Сергей Спиридонов. Зимину и Семенова освободили от ответственности из-за истечения срока давности, Спиридонова приговорили к семи годам колонии и оштрафовали на 1 млн руб. Суд также удовлетворил иски к подсудимым на более чем 2,6 млрд руб.

Дело возбудили в 2017 году, за год до лишения Финпромбанка лицензии Центробанка. Как установило следствие, Андрей Кленин с сообщниками похитил у кредитной организации 651 млн руб. Часть из этих средств банк выдал как кредиты для Wikimart. Общий же ущерб по делу достиг 3 млрд руб.

Это не первый приговор для Андрея Кленина. В 2023 году его приговорили к трем годам лишения свободы условно за пособничество в хищении денег Айманибанка. Суд установил, что в 2016 году господин Кленин приказал подчиненным оформить документы для получения кредита на 130 млн руб., хотя знал, что Wikimart не сможет вернуть средства.

Подробнее о деле — в материале «Ъ».

Никита Черненко