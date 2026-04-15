Суд подтвердил приговор бывшему полицейскому из Ростова-на-Дону

Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему сотруднику полиции, осужденному за превышение должностных полномочий с применением насилия (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

В декабре 2025 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал Максима Козина виновным и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Суд также запретил бывшему полицейскому два года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти.

Как установил суд, Козин работал оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции донской столицы в звании капитана. Во время обыска в квартире в Первомайском районе города он под предлогом проверки причастности гражданина к преступлению применил к нему насилие — нанес множественные удары руками и ногами, а также использовал наручники, ограничив свободу передвижения.

В материалах суда отмечается, что потерпевший не был вооружен, не совершал правонарушений, не пытался уничтожить доказательства и не сопротивлялся сотрудникам полиции. Козин вину не признал, защита обжаловала приговор. Однако в апреле 2026 года судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила приговор без изменения. Решение вступило в законную силу.

Константин Соловьев