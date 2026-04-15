В Ростовской области доля отказов по заявкам на автокредиты снизилась на 7,5%

В марте 2026 года в Рорстовской области доля отказов по заявкам на кредиты на покупку автомобиля составила 80,3%, что на 7,5% меньше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Ростовская области занимает девятое место в топ-30 регаонов по доле отказов по заявкам на автокредиты. Первое место занимает Иркутская область (доля отказов составляет 87,4%), второе — Алтайский край (85,7%), третье — Красноярский край (85,5%).

Наталья Шинкарева