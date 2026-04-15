Вэнс призвал папу римского осторожнее высказываться по «теологическим вопросам»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал папу римского Льва XIV, а также католическое духовенство осторожнее высказываться по «теологическим вопросам». Он отметил, что ему нравится, когда папа римский комментирует события в мире, но «у каждого своя роль». Об этом господин Вэнс заявил на мероприятии некоммерческой организации Turning Point USA в Джорджии.

Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Джей Ди Вэнс прокомментировал высказывание Льва XIV, который осудил операцию США и Израиля против Ирана. Понтифик говорил: «Бог никогда не на стороне тех, кто размахивает мечом» — напомнил американский вице-президент. Господин Вэнс поставил под сомнение эти слова, призвав порассуждать: «Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили Францию от нацистов? Был ли Бог на стороне американцев, которые освободили... тех, кто пережил Холокост? Я думаю, что ответ "да"».

Джей Ди Вэнс призвал папу римского следить за тем, чтобы все его высказывания «базировались на истине». «Я пытаюсь делать так, и я бы ожидал того же от духовенства, будь оно католическим или протестантским»,— добавил господин Вэнс.

Лев XIV неоднократно осуждал агрессию США и Израиля против Ирана. Он также назвал угрозы президента Дональда Трампа уничтожить иранскую цивилизацию неприемлемыми. В ответ господин Трамп назвал понтифика «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики, чересчур либеральным человеком, потакающим левым радикалам». Тогда же президент США заявил, что Лев XIV, первый американец во главе Римской католической церкви, занял должность исключительно благодаря ему.