Валентина Терешкова заявилась на праймериз «Единой России»

Первая женщина-космонавт и уроженка Ярославской области Валентина Терешкова дистанционно подала документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Валентина Терешкова выдвинула свою кандидатуру по федеральному избирательному округу на территории Ярославской области, уточнили в отделении.

«Где бы я ни находилась, я всегда помню о своей малой родине, о родном Ярославле — здесь живет мое сердце. За прошедшие годы вместе с моими дорогими земляками нам удалось немало сделать для Ярославского региона. Но если мне вновь будет оказано доверие, то буду стараться сделать еще больше»,— прокомментировала госпожа Терешкова.

Валентина Терешкова была избрана в 2021 году в текущий VIII созыв в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». Она возглавляла региональную группу № 31 (Костромская и Ярославская области). Сейчас госпожа Терешкова является одним из старейших депутатов.

Валентина Терешкова с 2008 по 2011 годы была заместителем председателя Ярославской областной думы. С 2011 года — депутат Госдумы Федерального Собрания РФ.

Валентина Терешкова родилась в Тутаевском районе Ярославской области в 1937 году. В 1962 году была зачислена в отряд космонавтов. Космический полет Валентины Терешковой длился с 16 по 19 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Она получила позывной «Чайка».

Алла Чижова