В Пятигорске в 2027 году откроют санаторный комплекс за 4,8 млрд рублей

В Пятигорске планируют открытие современного санаторно-курортного комплекса «Medical Spa Hotel Горный Бриллиант 4*» в 2027 году, стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд руб., сообщила пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Инвестором выступает компания «Горный Бриллиант», которая реализует объект с привлечением льготного кредитования банка ДОМ.РФ. Комплекс классифицируют как четырехзвездный отель-санаторий на 272 номера (несколько источников указывают и вариант 252 номера). На территории планируют создать лечебный центр, спа-зону, бассейн, фитнес-зал, ресторан, конференц-зал и ритейл-пространства, а также предусмотреть футбольное поле, которое смогут использовать местные спортивные школы и детские коллективы. Для маломобильных граждан отведены специальные номера и доступная инженерная среда, что подчеркивают как часть программы развития инклюзивного туризма в Кавказских Минеральных Водах.

Проект позиционируют как первый крупный санаторно-курортный объект в Пятигорске за последние 30 лет. Предполагаемый объем инвестиций в сам комплекс — 4,8 млрд руб., а в связке с другим санаторным проектом в Кисловодске общий вклад в инфраструктуру КМВ достигает 9,3 млрд руб. Власти Ставрополья указывают, что строительство идет полным ходом и что ввод объекта запланирован на 30 июня 2027 года.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров осмотрели строительную площадку во время рабочей поездки в Пятигорск в марте 2026 года. В ходе осмотра обсудили темпы выполнения работ, сроки подключения объекта к коммунальным сетям и необходимость обеспечения бесперебойного энерго- и водоснабжения; губернатор подчеркнул, что эти вопросы находятся под его личным контролем. Ранее банк ДОМ.РФ уже фигурировал в официальных сообщениях как кредитор проекта, подтвердив участие в льготном финансировании строительства.

Экономический эффект от реализации проекта оценивают в создании до 400 новых рабочих мест, в основном в сфере медицинского сервиса, гостеприимства, спа-услуг, ресторанного бизнеса и вспомогательных услуг. Власти региона рассчитывают, что появление нового четырехзвездного санатория позволит увеличить поток туристов в Пятигорск, продлить сезон пребывания отдыхающих и повысить выручку от санаторно-курортных услуг. В сочетании с другим санаторным проектом в Кисловодске эти инвестиции рассматриваются как часть масштабной программы развития туристической инфраструктуры Кавказских Минеральных Вод на 2025–2028 годы.

Станислав Маслаков