На Урале арестовали семерых обвиняемых в краже шлама с золотом на 40 млн рублей

Верхнепышминский городской суд заключил под стражу семерых обвиняемых по делу о краже шлама с золотом с территории завода. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Под стражу взяты Юрий Юрин, Мария Беленева, Денис Смирнов, Тимур Гилев, Андрей Парамонов, Андрей Григорчук и Алексей Макаров. Фигурантам инкриминируется п. «а», «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, в апреле 2026 года они в составе организованной группы похитили с территории АО «Уралэлектромедь» продукцию шлама, содержащего золото на сумму более 40 млн руб.

Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — до 12 июня. Постановления суда в законную силу не вступили.

