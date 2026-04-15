Губернатор Ставрополья попросил у федерального центра помощи с водоснабжением КМВ

В Пятигорске федеральный министр экономразвития Дмитрий Чернышенко провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма РФ. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров участвовал в нем и поднял вопросы водоснабжения Кавказских Минеральных Вод.

Замглавы правительства Дмитрий Чернышенко отметил положительную динамику въездного туризма: за январь—февраль 2026 года он вырос на 37,5%. Он напомнил о цели достичь 140 млн турпоездок ежегодно, поднять долю туризма в ВВП до 5% и увеличить экспорт туристических услуг втрое — до 10,1 млрд долларов. Число турпоездок по России в первом квартале 2026 года прибавило 2,6% по сравнению с прошлым годом, причем самый большой прирост зафиксировали в Карачаево-Черкесии.

Максим Решетников спрогнозировал рост турпотока на юге летом 2026 года на 4% — свыше 48 млн поездок. Спрос на южные направления восстанавливается по данным бронирований, но успех зависит от регионов: они организуют яркие события, развивают автотурмаршруты, контролируют ввод номеров, сервис и цены. Ставропольский край в 2025 году посетили более 8,5 млн человек по данным сотовых операторов, а глубина бронирований в санаториях КМВ достигает трех месяцев.

Владимир Владимиров подчеркнул статус Ставрополья как крупного бальнеологического курорта. Регион располагает 807 средствами размещения с вместимостью почти 61 тыс. мест, все объекты к сезону готовы: отремонтированы, укомплектованы персоналом, заключены договоры на обслуживание. Благодаря поддержке федерального центра край развивает инфраструктуру, благоустраивает территории и привлекает курортный бизнес.

Губернатор акцентировал проблемы коммунальной инфраструктуры КМВ, необходимой для устойчивого роста курортов. Эшкаконское водохранилище в Карачаево-Черкесии — главный источник воды для Кисловодска, Ессентуков и Предгорного округа — требует расчистки от ила вместе с руслом питающей реки. Это увеличит его емкость и снизит риски перебоев. Владимир Владимиров предложил также развитие Эшкаконского гидроузла и строительство водовода от Малкинского месторождения подземных вод для комплексного решения дефицита в курортных городах и округах.

Проблемы водоснабжения на КМВ носят хронический характер. В январе 2026 года в Кисловодске фиксировали массовые отключения из-за ремонтов, а с начала года ввели повышенные тарифы на воду. В марте уровень воды в Эшкаконском водохранилище упал до критических отметок из-за отсутствия осадков, что привело к дефициту: власти подвозили воду цистернами, переводили школы на дистант и снижали потребление. Владимир Владимиров собрал оперштаб и поручил соблюдать графики подачи; за двое суток уровень поднялся на 56 см.

Регион реализует госпрограмму водоснабжения до 2030 года с 24 проектами ежегодно на 2 млрд руб., привлек 68,4 млн руб. от инвесторов. В 2025 году Совет федерации поддержал инициативу Ставрополья по модернизации систем в двух агломерациях — более 30 мер на свыше 100 млрд руб. для добавки 300 тыс. куб. м воды в сутки. Предложения Владимирова внесли в протокол заседания для проработки в федеральных министерствах. Это укрепит инвестиционную привлекательность КМВ и поддержит целевые показатели туризма.

