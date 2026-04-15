В «Молоте» признали сезон удовлетворительным и сохранили тренерский штаб

Хоккейный клуб «Молот» провел пресс-конференцию, на которой традиционно подвел итоги сезона. По словам генерального директора клуба Александра Гулявцева, итоги выступления команды признаны удовлетворительными. «Молот» занял девятое место в регулярном чемпионате и выбыл в первом раунде плей-офф.

Команда по ходу сезона опускалась в январе на 25 строчку турнирной таблице и проигрывала в серии плей-офф 0:3, но в обоих случаях сумела проявить характер. Как отметил господин Гулявцев, тренерский штаб, который смог этого добиться, на сто процентов останется на следующий сезон. Официальные контракты со специалистами еще не заключены.

Также в «Молоте» остались довольны сотрудничеством с клубом КХЛ якрославским «Локомотивом», игроки которого по правилам ВХЛ могли выступать за пермскую команду. По словам главного тренера Льва Бердичесвского, претензий к ним по выступлениям нет. В то же время наставник отметил, что в этом сезоне в команде выступало пять пермяков. Привлекать к играм больше молодых воспитанников пермской школы хоккея не позволяет уровень их готовности.

Согласно опубликованным в сети данным, «Молот» входит в десятку наиболее благополучных в этом плане команд лиги. Бюджет ХК оценивается в размере около 500 млн руб., хотя у некоторых лидеров он превышает 1 млрд руб. В целом финансирование «Молота» на протяжении сезона было стабильным.