В Ярославле около газораспределительной подстанции подожгли сухую траву

В Ярославле вечером 14 апреля около здания завода на улице Пожарского, 73 загорелась трава. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается завод Astron, который занимается изготовлением быстровозводимых зданий. Сообщение о пале сухой травы поступило в МЧС в 21:32.

«На место вызова были направлены силы и средства по рангу пожар № 1. По прибытии было установлено, что происходит горение сухой растительности с тремя очагами на общей площади 2 гектара. Была запрошена помощь, так как существовала угроза распространения пожара на территорию производственного предприятия. Был сильный порывистый ветер»,— рассказал начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Григорий Бровин.

Как отметили в ведомстве, огонь представлял угрозу газораспределительной подстанции и емкостям с горюче-смазочными материалами на территории предприятия. В тушении пожара участвовали 23 человека личного состава и пять единиц техники. Локализовать возгорание удалось в 21:45, в 23:51 была объявлена полная ликвидация. Пострадавших нет.

«Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошел из-за занесения открытого источника огня (поджога) неустановленным лицом. Проводится проверка»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова