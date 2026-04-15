Марк Карни заполучил большинство в парламенте

Премьер-министр Канады Марк Карни, пришедший к власти год назад на волне противостояния с президентом США Дональдом Трампом, заполучил теперь парламентское большинство. Достичь этого удалось за счет довыборов и переманивания депутатов из других партий. Свою роль в привлекательности его Либеральной партии по-прежнему играют фактор Трампа и решимость Карни и дальше отстаивать национальные интересы. На днях премьер Канады поставил перед правительством амбициозную цель — снизить зависимость страны от США.

Премьер-министр Канады Марк Карни

Фото: David Kawai / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни

В апреле прошлого года Либеральная партия во главе с Марком Карни удержалась у власти, неожиданно победив на парламентских выборах, хотя за несколько месяцев до того очевидными фаворитами считались консерваторы. Ключевой причиной триумфа либералов стала консолидация канадцев вокруг Карни на фоне угроз Дональда Трампа и тарифной войны с США.

Однако у этой победы было большое «но»: большинство в парламенте либералы получить не смогли. В итоге Карни сформировал правительство меньшинства, которое оставалось уязвимым перед лицом возможных вотумов недоверия от соперников. К тому же правительству пришлось искать поддержки у других партий для принятия законодательных инициатив.

Чтобы изменить баланс сил, последние восемь месяцев либералы в частном порядке переманивали к себе парламентариев из оппозиции.

Как отмечает The New York Times, условия договоренности с каждым отдельным депутатом отличались, но в основном им предлагали «больше ресурсов, высокий уровень поддержки избирателей, а в некоторых случаях — титулы».

В итоге к либералам присоединились пять человек — четыре консерватора и один член левоцентристской Новой демократической партии. И судя по всему, переговоры с другими депутатами продолжаются.

А 13 апреля в Канаде состоялись дополнительные выборы в федеральных округах Скарборо-Саутвест, Юниверсити-Роуздейл и Терребонн (места освободились из-за ухода депутатов от этих округов на другие должности). На следующий день стало известно, что во всех трех случаях победили кандидаты от Либеральной партии: Доли Бегум, Даниэль Мартин и Татьяну Огюст.

Таким образом год спустя после прихода к власти Карни добился внушительного результата — первого с 2019 года правительства большинства.

Теперь у либералов 174 из 343 мест в Палате общин (нижняя палата парламента) — это упростит продвижение законодательных инициатив для партии и позволит Карни не проводить следующие выборы раньше 2029 года.

«Мы принимаем эту поддержку со смирением, решимостью и четким пониманием того, чего требует данный момент»,— сказал Карни после обнародования результатов голосования. «Сейчас настало время объединиться, чтобы построить сильную Канаду для всех»,— продолжил он, призывая к партийному сотрудничеству и партнерству.

Он заверил, что обещания правительства будут быстро исполнены. Среди них — минимизация экономических последствий войны на Ближнем Востоке. Для этого правительство приостановит до начала сентября действие федерального акцизного налога на бензин и дизельное топливо.

Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр раскритиковал соперников и заявил, что партия Карни не получала большинство ни на всеобщих выборах, ни на дополнительных. «Вместо этого они завоевали его благодаря закулисным сделкам с политиками, которые предали людей, проголосовавших за них»,— написал он в соцсети X.

Но Марка Карни эти обвинения ничуть не смутили. «Нам повезло, что они (перешедшие к либералам члены оппозиционных партий.— “Ъ”) у нас есть, и мы движемся вместе с ними»,— отметил он, назвав результаты выборов признаком доверия избирателей плану кабинета министров.

Сигнал о поддержке курса канадского правительства для Марка Карни сейчас особенно важен, учитывая нестабильную международную обстановку, усиливающееся давление со стороны США и пока безуспешные попытки заключить торговое соглашение с администрацией Трампа. Несмотря на то что диалог с американской стороной так или иначе продолжается, Карни все чаще говорит о необходимости дистанцироваться от Соединенных Штатов насколько это возможно и снизить зависимость от Вашингтона.

На национальном съезде Либеральной партии 12 апреля он, не поясняя, заявил: «Времена, когда наши военные отправляли 70 центов с каждого доллара в Соединенные Штаты, прошли».

Здесь же премьер пообещал, что в будущем Канада будет отдавать приоритет канадскому производству. «Мы собираемся укрепить Канаду за счет канадской стали, канадского алюминия, канадской древесины и канадских рабочих»,— заверил Карни под громкие аплодисменты. У партнерства с США, подчеркнул он, много плюсов, но Канаде необходимо изменить ситуацию, чтобы «никогда не становиться заложником решений других стран, когда речь идет о безопасности».

Лусине Баласян