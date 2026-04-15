По итогам 2025 года ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») вошло в ТОП-5 рейтинга качества услуг по технологическому присоединению к электросетям, заняв 4-е место. Участниками рейтинга стали 63 крупнейшие электросетевые компании страны, включая филиалы, которые работают в 74 субъектах РФ.

Техприсоединение потребителя в п. Раевский Альшеевского района Башкирии

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Рейтинг составлен авторитетным в энергетической отрасли России рейтинговым агентством «Энергоньюс Медиа». Методология включает ранжирование по показателю средней продолжительности исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 2025 г. и его процентному изменению к уровню 2024 года. При подведении итогов рейтинга учитывались результаты техприсоединения к сетям по всем группам присоединяемой мощности. Позиция в рейтинге тем выше, чем короче по срокам процедура технологического присоединения к электросетям.

В последние годы компания постоянно входит в число лидеров федерального рейтинга качества услуг по техприсоединению, что положительно сказывается на улучшении инвестиционной привлекательности региона. Кроме того, ООО «Башкирэнерго» постоянно совершенствует свою деятельность в этом направлении, предлагая потребителям дополнительные услуги, направленные как на сокращение сроков техприсоединения, так и на расширение ассортимента сопутствующих услуг для комфорта потребителей.

ООО «Башкирэнерго»