Миссонер из Ростова-на-Дону попал в рейтинг Forbes «30 до 30»

Николай Толпинский, миссионер и блогер из Ростова-на-Дону вошел в рейтинг Forbes «30 до 30» 2026 года в номинации «Социальные практики». Он снимает влоги в соцсетях для помощи жителям Кении, Эфиопии и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: журнал «Вокруг света» Фото: журнал «Вокруг света»

У Николая Толпинского более 624 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Кроме того, миссионер открыл школу в Кении, пробурил скважину в Танзании, которая дала доступ к воде сотнял людей, а в Аддис-Абебе учредил центр помощи детям. Господин Толпинский собирает пожерствования со своих подписчиков и привлекает к своим проектам добровольцев из разных стран.

Наталья Шинкарева