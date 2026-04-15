Компании Усика Петросяна проиграли спор с минфином Нижегородской области

Арбитражный суд отказал в иске дорожно-строительным компаниям «Нижегородавтодорстрой», ДСК «Городецкая» и «Нижегороддорстрой», подконтрольным предпринимателю Усику Петросяну и его родственникам. Три организации просили признать незаконными действия министерства финансов Нижегородской области, которое перечислило 255,7 млн руб. с лицевого казначейского счета обанкротившегося «Нижегородавтодор» (ООО НАД). Истцы работали на подряде у этой компании, не получили оплаты за проведенный ремонт дорог, а минфин перечислил деньги муниципальному ГУММиД и другим организациям. Компании Усика Петросяна просили суд обязать министерство вернуть деньги на счет банкрота, который должен им по судебным решениям.

Однако представители нижегородского минфина доказали, что санкционировали перечисление денег по заявкам ООО НАД с подтверждающими документами, а орган власти не несет ответственности за то, что генподрядчик не расплатился с субподрядчиками. Суд также указал, что истцы передавали исполнительные листы в службу судебных приставов, а не в минфин. При этом подлежащие казначейскому сопровождению деньги по Бюджетному кодексу РФ «обладают исполнительским иммунитетом»: на них требования судебного пристава-исполнителя не распространяются. Поэтому нарушений в действиях областного министерства финансов суд не усмотрел. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, в феврале Усик Петросян был арестован по обвинению в даче взятки директору ГУММиД. Сегодня ему продлили срок ареста еще на два месяца, до 13 июня включительно, сообщили в пресс-службе Нижегородского райсуда.

