В самарской колонии пресечена контрабанда парфюма, игральных карт и гаджетов

Сотрудники исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области при досмотре грузовика «КамАЗ» обнаружили крупную партию предметов, запрещенных для передачи заключенным. В кабине за пассажирским сиденьем были спрятаны игральные карты, ювелирные изделия, 14 флаконов туалетной воды, радиоприемник, MP3-плеер и накопители информации. Об этом сообщает УФСИН по Самарской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, автомобиль под управлением гражданина Ш. прибыл на территорию учреждения. При досмотре в кабине, за пассажирским сиденьем, обнаружены спрятанные предметы.

Оперативники изъяли четыре колоды игральных карт для покера, цепочку с крестом из металла белого цвета, две цепочки из металла желтого цвета, 14 флаконов туалетной воды, радиоприемник с аккумуляторной батареей, MP3-плеер, проводную гарнитуру, два USB-кабеля и шесть флеш-карт формата MicroSD.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются возможные получатели запрещенных предметов. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Георгий Портнов