Арбитраж Удмуртии сохранил за «БиоТехом» право аренды земли после жалоб жителей

Арбитражный суд Удмуртии 15 апреля отказал в расторжении договора аренды земельного участка в Воткинском районе с компанией «БиоТех». Обращение в суд поступило от муниципалитета после жалоб жителей на запах гари и дым с территории мусоросжигательного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Компания «БиоТех» на территории арендуемого у муниципалитета земельного участка занимается утилизацией медицинских и биологических отходов. Земельный участок площадью 1 га отнесен к землям промышленности с разрешенным видом использования (код 12.2) «Обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещения мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов»

Основанием для обращения администрации Воткинского района в суд было систематическое откладывание оплаты аренды и передача земли в субаренду без уведомления об этом собственника. Кроме того, истец указывал на ухудшение экологической обстановки в районе деятельности предприятия.

В материалах дела представлен акт Роспотребнадзора, в котором указано, что ухудшений экологической обстановки и нарушений природоохранного законодательства арендатором на земле не выявлено. При этом предприятие было привлечено к административной ответственности за несвоевременную обработку земель от грызунов, невыполнение санитарных требований к воде и невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Арбитражный суд не нашел оснований для расторжения договора аренды с компанией «Биотех».

Напомним, жалобы жителей деревни Верхняя Талица на сжигание мусора и распространяющийся запах гари и дым поступают как минимум с марта 2025 года. В дальнейшем по рекомендациям надзорных органов предприятие увеличило длину выхлопной трубы на 15 м, чтобы дым не стелился по прилегающей территории. Летом 2025 года «БиоТех» установило газоочистительные фильтры для фильтрации дыма.